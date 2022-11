Ο λαμπερός κόσμος της KOSMIMA από αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Το πιο αναγνωρίσιμο εκθεσιακό brand-name του κλάδου του

κοσμήματος, η KOSMIMA, ξεκινά από αύριο στο Διεθνές

Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσει μέχρι τις 7

Νοεμβρίου.

Η 36η Διεθνής Έκθεση Κοσμήματος, Ωρολογίων, Πολύτιμων

Λίθων, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού KOSMIMA θα αναδείξει το

ελληνικό κόσμημα και τις προοπτικές του. Η φετινή διοργάνωση

έχει συγκεντρώσει αυξημένο αριθμό συμμετοχών, ενώ, εκτός από

το σημαντικό εγχώριο ενδιαφέρον από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, καταγράφει και διεθνείς συμμετοχές από Τουρκία, ΗΠΑ, Βουλγαρία, Εσθονία και Ιταλία.

Στο πλαίσιο της KOSMIMA θα παρουσιαστούν και τα έργα του 33

ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, με θέμα «1922-2022: η Μικρά Ασία στο Ελληνικό Κόσμημα 100

χρόνια μετά», τον οποίο διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία

Βιοτεχνών Aργυροχρυσοxόων, Κοσμηματοπωλών, Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ) σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-Helexpo.

H KOSMIMA “συνυπάρχει” στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο με την

6η Art Thessaloniki International Contemporary Fair, η οποία

συγκεντρώνει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που

θέλουν να έρθουν σε επαφή με τις καλλιτεχνικές δημιουργίες

ελληνικών και ξένων γκαλερί τέχνης.

Η Art Thessaloniki έχει ως Τιμώμενο Καλλιτέχνη τον Γιώργο

Ζογγολόπουλο, ενώ φιλοξενεί στο πλαίσιο των παράλληλων

projects τη μουσειακή έκθεση πολυμέσων: Multimedia project of the OSTEN Museum of Drawing “Dreams & Reality – four stories of Escapism” (Όνειρα & Πραγματικότητα – τέσσερις ιστορίες απόδρασης) των διεθνώς καταξιωμένων καλλιτεχνών Ilya & Emilia Kabakov. Ακόμη, στη φετινή διοργάνωση είναι παρόν και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Πινακοθήκη Κωνσταντίνος