Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται αύριο τα Βριλήσσια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα συναντήσει πολίτες στα Βριλήσσια στην Πλατεία Αναλήψεως, αύριο Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 18:30.

Οπρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, συνάντηση με πολίτες στα Βριλήσσια, στην Πλατεία Αναλήψεως, στις 18.30.