Ο Κυρ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας

Οπρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 02 Ιουλίου, στις 11.00 το πρωί, θα συναντηθεί με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσσι, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο, ενώ οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της εφαρμογής της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας να στηρίξει τον Λίβανο, καθώς και να συμβάλει στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών του.