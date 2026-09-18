Ο Κυρ. Μητσοτάκης στις ΗΠΑ: Από τη Silicon Valley στον ΟΗΕ με αιχμή επενδύσεις, τεχνολογία και διεθνείς επαφές

Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα κορυφωθεί στη Νέα Υόρκη με τη συμμετοχή του στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Πρωθυπουργός θα παραμείνει στις ΗΠΑ έως την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, με το πρόγραμμά του να κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: επενδύσεις και οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Η Γενική Συζήτηση της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αρχίζει στις 22 Σεπτεμβρίου και διαρκεί έως τις 28 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο.

Πρώτος σταθμός η Silicon Valley

Τη Δευτέρα, 21 και την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στις εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και στις προοπτικές μεγαλύτερης διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας και του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας με αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Στις 22 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Πανεπιστήμιο Stanford, όπου θα μιλήσει σε κλειστή εκδήλωση που φιλοξενεί το Hoover Institution, με τη συμμετοχή της πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Condoleezza Rice.

Στο επίκεντρο οι επενδύσεις στη Νέα Υόρκη

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου φέτος σημαντικό μέρος του οικονομικού προγράμματος θα επικεντρωθεί στις επενδύσεις. Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε roundtable με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές οι οποίοι έχουν έκθεση στην ελληνική αγορά και στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με επικεφαλής και ανώτατα στελέχη μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Στην ατζέντα των επαφών αναμένεται να βρεθούν οι διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια, στην άμυνα, στην τεχνολογία και στις υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ελληνικής πλευράς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στους επενδυτές την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, τις μεταρρυθμίσεις και την εξέλιξη των επενδύσεων και των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων. Στις συζητήσεις αναμένεται επίσης να προβληθεί η Ελλάδα ως έδρα περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών επιχειρήσεων, με αναφορά και στο φορολογικό πλαίσιο που ισχύει για στελέχη τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα.

OceanEye, ομογένεια και αμερικανοεβραϊκές οργανώσεις

Το πρωί της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας OceanEye, υπό τη συμπροεδρία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και του Πρωθυπουργού του Καναδά Mark Carney. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αφορά την ενίσχυση της παρακολούθησης των ωκεανών και των θαλασσών μέσω του συνδυασμού δορυφορικών συστημάτων και ψηφιακών μοντέλων, με εφαρμογές στη συλλογή περιβαλλοντικών και κλιματικών δεδομένων και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Την ίδια ημέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει χαιρετισμό σε γεύμα της ελληνικής ομογένειας, το οποίο συνδιοργανώνουν 28 οργανώσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι AHEPA, HALC, PSEKA, AHI, HANC και HACC. Στην εκδήλωση προβλέπεται να παρασημοφορηθούν οι Michail Amiridis, Dina Titus, John Koudounis, George Dangas, Αθηνά Κρομμύδα και Patrick Theros. Στο πρόγραμμα της Τετάρτης περιλαμβάνονται επίσης επαφές με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων.

Συνάντηση με Guterres και ομιλία στη Γενική Συνέλευση

Η Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, αποτελεί την κεντρική ημέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών António Guterres, στην έδρα του Οργανισμού. Το απόγευμα, τοπική ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η συγκεκριμένη ημέρα εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα της Γενικής Συζήτησης της 81ης Συνόδου, η οποία διεξάγεται στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Την ίδια ημέρα θα συμμετάσχει και σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Columbia. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη προβλέπονται ακόμη διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, καθώς και επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου. Το πρωί ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη στο Bloomberg.