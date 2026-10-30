Ο Κουτσούμπας στην απεργιακή συγκέντρωση των λιμενεργατών στον Πειραιά

Μήνυμα υποστήριξης προς τους λιμενεργάτες έστειλε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, από την απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά για την Ημέρα Διεθνούς κινητοποίησης των Λιμενεργατών.

«Σήμερα σε 113 λιμάνια, σε 22 χώρες και στις 5 ηπείρους οι λιμενεργάτες απεργούν! Στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα παντού: “Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμό τους! Απαιτούμε λιμάνια της ειρήνης, των λαών και όχι βάσεις και ορμητήρια των ιμπεριαλιστών”. Είμαστε στο πλευρό τους, ο λαός, η νεολαία, όλοι οι λαοί. “Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε!” Αυτό είναι το σημερινό σύνθημα» δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Η συγκέντρωση λιμενεργατών και εργαζομένων στα λιμάνια στον Πειραιά γίνεται στο πλαίσιο της διεθνούς ημέρας δράσης ενάντια στην εμπλοκή των λιμανιών σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκεται το σύνθημα «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμό τους», με τους εργαζόμενους να ζητούν λιμάνια ειρήνης και συνεργασίας των λαών και όχι στρατιωτικές βάσεις και ορμητήρια πολεμικών σχεδιασμών.

Υπενθυμίζεται ότι δεμένα παραμένουν σήμερα τα πλοία σε αρκετά λιμάνια της χώρας, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων ναυτεργατικών σωματείων και εργαζομένων στους λιμένες, οι οποίοι αντιτίθενται στη χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων για στρατιωτικούς σκοπούς, διεκδικώντας παράλληλα καλύτερες συνθήκες εργασίας, ενίσχυση της ασφάλειας και διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Η κινητοποίηση που είναι 24ωρη και αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων ξεκίνησε στις 00:01 και λήγει σήμερα στις 24:00 τα μεσάνυχτα. Αφορά τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου-Αντιρρίου.