Ο Κωστής Χατζηδάκης αναλαμβάνει τη σύνταξη του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας

Τη σύνταξη του νέου κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση αναλαμβάνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι βασικός στόχος του προεκλογικού σχεδιασμού για μια ενδεχόμενη τρίτη κυβερνητική θητεία είναι «η πρόοδος των αριθμών να μεταφραστεί σε χειροπιαστό όφελος για όλους», δίνοντας έμφαση στη σύνδεση των οικονομικών επιδόσεων με την καθημερινότητα των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε την κατάρτιση της «Ατζέντας 2030», ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικών και ρεαλιστικών δεσμεύσεων που θα καθορίσουν τις προτεραιότητες της παράταξης για τα επόμενα χρόνια.

Την ευθύνη για τη διαμόρφωση του προγράμματος αναλαμβάνει ειδική επιτροπή υπό την εποπτεία του Κωστή Χατζηδάκη, με στόχο την επεξεργασία προτάσεων που θα ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές και κοινωνικές προκλήσεις της επόμενης περιόδου.

Η «Ατζέντα 2030» αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό άξονα του πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των επόμενων ετών, με έμφαση στην οικονομία, την ανάπτυξη και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών