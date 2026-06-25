Ο Κώστας Πάλλας αναλαμβάνει περιφερειακός σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Κώστας Πάλλας, πρώην αντιπεριφερειάρχης και περιφερειακός σύμβουλος, επιστρέφει στα έδρανα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Μετά την παραίτηση του Άγγελου Χαριστέα, εκλεγμένου με την “Αλληλεγγύη” του Απόστολου Τζιτζικώστα, καθώς πλέον δραστηριοποιείται στην Αθήνα, πρώτος επιλαχών για τη θέση του περιφερειακού συμβούλου είναι ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τζίκας. Όπως δηλώνει θέλει να σεβαστεί την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και να ολοκληρώσει τη θητεία του.

Ωστόσο αναμένεται να μην αποδεχθεί τη θέση καθώς έχει εκλεγεί Συμπαραστάτης του Δημότη στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Έτσι θα ορκιστεί ο 2ος επιλαχών κ. Πάλλας που πρόσφατα εκλέχθηκε