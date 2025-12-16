Ό. Κεφαλογιάννη: Η εθνική στρατηγική για τον τουρισμό στοχεύει στην αναβάθμιση της Ελλάδας ως ταξιδιωτικό προορισμό

Ηεφαρμογή της στρατηγικής για την τουριστική προβολή της χώρας βάσει του κεντρικού σχεδιασμού του υπουργείου Τουρισμού, καθώς και η ενίσχυση της προσβασιμότητας των τουριστικών προορισμών, ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν στην 7η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, υπό την προεδρία της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη.

Το πρώτο θέμα της συνεδρίασης αφορούσε στον συντονισμό των δράσεων τουριστικής προβολής της χώρας, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του υπουργείου Τουρισμού, όπως αυτός υλοποιείται από τον ΕΟΤ και τις Περιφέρειες. Για τον λόγο αυτό, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΕΟΤ, με τη συμμετοχή ολόκληρης της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού.

Η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η εθνική στρατηγική για τον τουρισμό στοχεύει στην ουσιαστική αναβάθμιση της εικόνας και της ταυτότητας της Ελλάδας ως ταξιδιωτικού προορισμού, στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και στην προώθηση μιας διαφοροποιημένης, πολυθεματικής τουριστικής προσφοράς, προσαρμοσμένης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Περιφέρειας.

Επισήμανε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους δέκα κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, επιτυχία που αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων του κλάδου. Παράλληλα, η υπουργός υπογράμμισε ότι οι υψηλές επιδόσεις δεν διασφαλίζουν από μόνες τους τη μακροπρόθεσμη επιτυχία, σε ένα διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία και θέτει στο επίκεντρο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, την καινοτομία και την προσαρμογή στις νέες ταξιδιωτικές τάσεις.

Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της τουριστικής προβολής, η κ. Κεφαλογιάννη παρουσίασε τα έργα που υλοποιεί το υπουργείο Τουρισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με αιχμή τον επανασχεδιασμό της επίσημης ταξιδιωτικής πύλης Visitgreece.gr.

Το νέο σύστημα θα αξιοποιεί τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης δεύτερης γενιάς και θα προσφέρει εξατομικευμένη πληροφόρηση, διαδραστικούς χάρτες, αυτοματοποιημένο γραφείο πληροφοριών, υπηρεσίες μετάφρασης, ειδοποιήσεις για προορισμούς, καθώς και εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας για επιτόπιες ξεναγήσεις. Παράλληλα, αναπτύσσονται ειδικές ψηφιακές πλατφόρμες για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, ο γαστρονομικός, ο ορεινός, ο θαλάσσιος, ο καταδυτικός και ο ιαματικός τουρισμός.

Το δεύτερο θέμα της συνεδρίασης, επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της προσβασιμότητας στον ελληνικό τουρισμό, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα της εθνικής τουριστικής πολιτικής και συνδέεται με τη Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030.

Η κ. Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στις στοχευμένες δράσεις που υλοποιεί το υπουργείο Τουρισμού για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε όλη την τουριστική αλυσίδα, καθώς και στη σύσταση ομάδας εργασίας για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για τον «προσβάσιμο τουρισμό».

Δόθηκε έμφαση στο «σήμα προσβάσιμου τουριστικού προορισμού», για το οποίο ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο με την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης τον Μάρτιο του 2025. Το σήμα απευθύνεται σε όλους τους ΟΤΑ και αποσκοπεί στην ενσωμάτωση της προσβασιμότητας ως κεντρικής συνιστώσας των τοπικών πολιτικών τουριστικής ανάπτυξης.

Η υπουργός υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο των Περιφερειών στην υποστήριξη των δήμων για την απόκτηση του σήματος και τη δημιουργία ενός δικτύου προσβάσιμων τουριστικών προορισμών, καθώς και στην ένταξη των πιστοποιημένων προορισμών στα ετήσια προγράμματα τουριστικής προβολής.

Κλείνοντας τις εργασίες της συνεδρίασης, η κ. Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι η συνεργασία κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα, αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των προορισμών και τη διασφάλιση μακροπρόθεσμων οφελών για τις τοπικές κοινωνίες.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, η αναπληρώτρια περιφερειάρχης Αττικής, Χριστίνα Κεφαλογιάννη, ο αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκυ Χατζηβασιλείου, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, Αθανάσιος Μιχελόγγονας, και η θεματική αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Αιμιλία Μόσχου, και διαδικτυακά εκπρόσωποι των περιφερειών από όλη τη χώρα.