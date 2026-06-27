Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ θερμοκρασιών – Νεκρά τέσσερα νήπια στη Γαλλία

Σε κλοιό ακραίου καύσωνα εξακολουθεί να βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιμέτωποι τις τελευταίες ημέρες με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, το παρατεταμένο κύμα καύσωνα δοκιμάζει τις αντοχές πολιτών, συστημάτων υγείας και δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη τη δυτική και κεντρική Ευρώπη.

Γαλλία: Τέσσερα νήπια έχασαν τη ζωή τους σε συνθήκες ακραίου καύσωνα

Τέσσερα νήπια έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα στη Γαλλία, ενώ έχουν καταγραφεί και πάνω από 55 πνιγμοί. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν την Ευρώπη προβλέπεται να μετακινηθούν προς τα ανατολικά, εκθέτοντας 150 εκατομμύρια ανθρώπους σε θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών.

Την Παρασκευή, ένα νοσοκομείο στη Μασσαλία ανακοίνωσε ότι ένα παιδί 18 μηνών είχε πεθάνει στο τμήμα επειγόντων περιστατικών νωρίτερα την εβδομάδα, αφού βρέθηκε σε αυτοκίνητο σε κατάσταση υπερθερμίας. Αστυνομική πηγή δήλωσε στην εφημερίδα Le Figaro ότι πιστεύεται ότι ο πατέρας, ο οποίος εργάζεται στην περιοχή, ενδέχεται να ξέχασε τον γιο του στο αυτοκίνητο, ενώ έπρεπε να τον αφήσει στον παιδικό σταθμό.

πιο ακραίος Ιούνιος στην ιστορία της Βρετανίας

Θερμοκρασίες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν αδιανόητες καταγράφονται στη Βρετανία, ενώ τα νοσοκομεία βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δημόσια κτήρια χωρίς κλιματισμό.

Ο ιστορικός καύσωνας που έπληξε το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα δοκίμασε τις αντοχές του συστήματος υγείας και των υποδομών της χώρας.

Στην κορύφωση του φαινομένου, την Παρασκευή, ο υδράργυρος έφτασε τους 37,3 βαθμούς Κελσίου στην ανατολική Αγγλία, καταρρίπτοντας για τρίτη συνεχόμενη ημέρα το εθνικό ρεκόρ Ιουνίου.

Είχαν προηγηθεί οι 36,1 βαθμοί στη νότια Αγγλία την Τετάρτη και οι 36,7 βαθμοί στη νοτιοδυτική Αγγλία την Πέμπτη, που έσπασαν το ιστορικό ρεκόρ των 35,6 βαθμών, που είχε καταγραφεί το 1976.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία διατήρησε κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη επί τρεις συνεχόμενες ημέρες, από την Τετάρτη έως και το βράδυ της Παρασκευής, καλύπτοντας το Λονδίνο, τη νοτιοανατολική και την ανατολική Αγγλία, δηλαδή τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας.

Οι επιπτώσεις ήταν εκτεταμένες. Περισσότερα από 1.000 σχολεία στην Αγγλία και την Ουαλία έκλεισαν πλήρως ή μερικώς κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ τουλάχιστον πέντε νοσοκομειακά δίκτυα κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της αυξημένης προσέλευσης ασθενών και των προβλημάτων που προκάλεσαν οι υψηλές θερμοκρασίες.

Στο Λονδίνο, οι κλήσεις στο 999 (έκτακτης ανάγκης) αυξήθηκαν κατά περίπου 50%, ενώ νοσοκομεία αναγκάστηκαν να αναβάλουν χειρουργικές επεμβάσεις και προγραμματισμένα ραντεβού λόγω προβλημάτων σε συστήματα ψύξης και ιατρικό εξοπλισμό. Ακόμη και μαγνητικοί τομογράφοι και διαγνωστικά μηχανήματα επηρεάστηκαν από τη ζέστη.

Σημαντικές ήταν και οι επιπτώσεις στις μεταφορές. Η Eurostar ακύρωσε δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού, οι σιδηροδρομικές εταιρείες κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν σε σιδηροδρομικά δίκτυα και τοπικές συγκοινωνίες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Στη νοτιοανατολική Αγγλία επιβλήθηκαν περιορισμοί στη χρήση νερού λόγω της αυξημένης κατανάλωσης, ενώ μεγάλη πυρκαγιά στην κεντρική Αγγλία κατέκαψε περισσότερα από 200 εκτάρια γης, έκταση αντίστοιχη με περίπου 250 γήπεδα ποδοσφαίρου.

Ο καύσωνας είχε και ανθρώπινο κόστος. Ένας 50χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στη νότια Ουαλία έπειτα από ιατρικό επεισόδιο μέσα στη θάλασσα, ενώ ένας 13χρονος πνίγηκε σε λίμνη της κεντρικής Αγγλίας προσπαθώντας να δροσιστεί.

Παρότι η κόκκινη προειδοποίηση έληξε το βράδυ της Παρασκευής, υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν και το Σάββατο στο Λονδίνο, τη νοτιοανατολική και την ανατολική Αγγλία, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, η Σκωτία και η βόρεια Αγγλία βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με καταιγίδες, κεραυνούς και τοπικές πλημμύρες, καθώς ο ιστορικός καύσωνας δίνει σταδιακά τη θέση του σε πιο δροσερές αέριες μάζες.

Οι επιστήμονες αποδίδουν το φαινόμενο σε έναν ισχυρό «θερμικό θόλο» πάνω από τη δυτική Ευρώπη και προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά τέτοιους ακραίους καύσωνες ολοένα συχνότερους και εντονότερους ακόμη και στη Βρετανία.

Πρωτοφανής για Ιούνιο καύσωνας πλήττει και τη Γερμανία

Το κύμα καύσωνα, πρωτοφανούς για μήνα Ιούνιο στη Γερμανία, συνεχίζεται. Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) εξέδωσε προειδοποίηση για καύσωνα σε ολόκληρη τη χώρα μέχρι αύριο Κυριακή 28 Ιουνίου. Αυτό δεν έχει συμβεί ξανά στη Γερμανία.

Στο Ζάαρλαντ, που συνορεύει με τη Γαλλία, σημειώθηκε χθες Παρασκευή η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γερμανία με 41,3 βαθμούς Κελσίου.

Θερμοκρασίες 40 και πλέον βαθμών καταγράφονται και σε Ρηνανία Παλατινάτο, Βάδη/Βυρτεμβέργη και Βαυαρία.

Στο μεταξύ ο καύσωνας έχει μεταφερθεί και στην ανατολική Γερμανία. Σήμερα το θερμόμετρο αναμένεται να σκαρφαλώσει σε ορισμένες περιοχές στους 42 βαθμούς.

Ακόμα και τη νύχτα, οι θερμοκρασίες σημειώσουν μικρή σχετικά πτώση.

Ο αυτοκινητόδρομος Α7 στο Αμβούργο έκλεισε γιατί έχει πρόβλημα στο οδόστρωμα. Εκχιονιστικά μηχανήματα που κανονικά κινούνται το χειμώνα έχουν επιστρατευτεί για να καταβρέχουν αυτοκινητοδρόμους.

Στα τρένα υπάρχουν καθυστερήσεις, ενώ κάποια δρομολόγια ακυρώνονται.

Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι έκαναν από προχθές έκκληση να αναβάλλουν όσοι μπορούν το ταξίδι τους, το εισιτήριο επιστρέφεται χωρίς επιβάρυνση.

Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο καύσωνας θα κοστίσει δισεκατομμύρια στη γερμανική οικονομία.

Ακραία καιρικά φαινόμενα όπως αυτός ο καύσωνας έχουν γίνει πιο συχνά λόγω της κλιματικής κρίσης. Στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας δείχνουν ότι ο μέσος αριθμός ημερών με θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου έχει αυξηθεί στη Γερμανία.

Μια πρόσφατη μελέτη του «World Weather Attribution» καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ένταση του τρέχοντος καύσωνα θα ήταν σχεδόν αδύνατη υπό συγκρίσιμες καιρικές συνθήκες πριν από 50 χρόνια. Τότε οι θερμοκρασίες ενός καύσωνα ήταν περίπου 3,5 βαθμοί Κελσίου χαμηλότερες από ό,τι σήμερα. Οι πιθανότητες καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ έχουν δεκαπλασιαστεί από το 2003.

Ιταλία: Κόκκινος συναγερμός σε 18 πόλεις

Η Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, με 18 πόλεις να τίθενται σε κόκκινο συναγερμό και τον υδράργυρο να αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας.

Το κύμα καύσωνα συνεχίζεται και στην Ιταλία, όπου ακτιβιστές της Greenpeace, σε συνεργασία με συνδικάτα, δημοσιοποίησαν βίντεο από τη Ρώμη που δείχνει διανομείς και εργαζόμενους σε οικοδομές να εργάζονται υπό ακραίες θερμικές συνθήκες.

Οι θερμικές κάμερες κατέγραψαν θερμοκρασίες εδάφους από 36 έως και σχεδόν 100 βαθμούς Κελσίου, σε ημέρα κατά την οποία η ιταλική πρωτεύουσα βρισκόταν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.