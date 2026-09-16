«Ο Κάρολος μου είπε ότι η Νταϊάνα θα ξεχαστεί σύντομα» – «Βόμβα» από τον αδελφό της πριγκίπισσας

Η πρώτη μεγάλη αποκάλυψη από το νέο βιβλίο του αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα , Τσαρλς Σπένσερ, το οποίο προδημοσιεύεται αποκλειστικά από τη «Daily Mail», βγήκε στο φως την Τετάρτη (16/09).

Ο Σπένσερ υποστηρίζει ότι, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα το 1997, και ενώ διαφωνούσε έντονα με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο για το εάν οι ανήλικοι τότε Γουίλιαμ και Χάρι έπρεπε να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους, ο Κάρολος του είπε: «Να είσαι βέβαιος, σύντομα θα την έχουμε ξεχάσει».

Η απάντηση από το Παλάτι

Ωστόσο, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ απάντησε ήδη στην αποκάλυψη, αποφεύγοντας να διαψεύσει ευθέως τη συγκεκριμένη φράση, αλλά αμφισβητώντας ουσιαστικά την αξιοπιστία της ανάμνησης του Σπένσερ.

Σε δήλωση του αναφέρει ότι, παρότι δεν σχολιάζει βιβλία ως θέμα αρχής, «ο πόνος από την απώλεια ενός αδελφού ή μιας αδελφής μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη», ακόμη και πολλά χρόνια αργότερα.

Η απάντηση θεωρείται ιδιαίτερα αιχμηρή, καθώς το Παλάτι δεν αρνείται συγκεκριμένα ότι ειπώθηκε η φράση, αλλά επιχειρεί να υπονομεύσει την εκδοχή των γεγονότων που καταγράφει ο Τσαρλς Σπένσερ στο νέο του βιβλίο.