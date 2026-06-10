Ο Καράογλου στην επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος

Ο μοναδικός βουλευτής από τη Θεσσαλονίκη μεταξύ των 23 της ΝΔ στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος είναι ο Θόδωρος Καράογλου. Να σημειωθεί πως ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης προ δεκαετίας είχε γράψει το βιβλίο «Ορκίζομαι» με τις προτάσεις του για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Μεταξύ άλλων είχε προτείνει την αποσύνδεση της εκλογής του ΠτΔ από τη διάλυση της Βουλής, που στο μεταξύ υλοποιήθηκε, όπως και την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, που προωθείται με τις αλλαγές στο άρθρο 86.

Επίσης είχε προτείνει μείωση του αριθμού των βουλευτών, ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας και μικρές εκλογικές περιφέρειες, προτάσεις που ήδη έχουν μπει στη δημόσια συζήτηση στο πλαίσιο αλλαγών που εξετάζει η κυβέρνηση στο εκλογικό σύστημα.