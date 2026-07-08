Ο Καραμανλής κλείνει το μάτι σε Καράογλου;

Πέρασε στα ψιλά αλλά έχει την πολιτική του σημασία, ακόμη περισσότερο διότι είχε συνέχεια…

Στην πρόσφατη ομιλία του Κώστα Καραμανλή στους αποφοίτους του “Αριστοτελείου”, συγκεντρώθηκαν και πολλά στελέχη της ΝΔ.

Εκεί ήταν και ο βουλευτής Θόδωρος Καράογλου ο οποίος έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές εξαιτίας αυτής της πολιτικής του επιλογής.

Το ενδιαφέρον είναι πως ο Καραμανλής “υποδέχθηκε” τον Καράογλου που πήγε να τον χαιρετήσει λέγοντάς του “καλώς τον περιφερειάρχη”. Μάλιστα το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι ζήτησε να τον δει στο πολιτικό του γραφείο στην Αθήνα.

Δεν ξέρω αν το ραντεβού αυτό έγινε ήδη ή όχι αλλά μαθαίνω πως είναι δεδομένο πως θα γίνει με πολιτική και αυτοδιοικητική ατζέντα.