Ο Καναδάς θα ανακοινώσει τη δημιουργία παγκόσμιας τράπεζας για την άμυνα με 10 ιδρυτικά μέλη

ΟΚαναδάς σκοπεύει να ανακοινώσει από κοινού, μαζί με περίπου 10 ιδρυτικές χώρες, τη δημιουργία μιας παγκόσμιας τράπεζας για την άμυνα κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Τουρκία, όπως δήλωσε ο επικεφαλής των καναδικών διαπραγματεύσεων στο Reuters την Πέμπτη.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ προωθεί την Τράπεζα Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας (DSRB) στο πλαίσιο της φετινής έκκλησής του για τη δημιουργία μιας συμμαχίας «μεσαίων δυνάμεων» με σκοπό την καταπολέμηση αυτού που θεωρεί ως διάσπαση της παραδοσιακής παγκόσμιας τάξης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

«Θέσαμε ως προθεσμία τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ… Αυτό που σκοπεύουμε να ανακοινώσουμε είναι ο κατάλογος των ιδρυτικών μελών», δήλωσε σε συνέντευξή της η Isabelle Hudon, επικεφαλής διαπραγματεύτρια του Καναδά για την έναρξη της πολυμερούς πρωτοβουλίας και διευθύνουσα σύμβουλος της Τράπεζας Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Καναδά.

Σκοπός της τράπεζας είναι να ενισχύσει την άμυνα των συμμαχικών χωρών, συγκεντρώνοντας έως και 100 δισεκατομμύρια λίρες (133 δισεκατομμύρια δολάρια) μέσω φθηνής χρηματοδότησης.

Η Hudon ανέφερε ότι ο αρχικός κατάλογος των χωρών θα περιλαμβάνει πιθανότατα μόνο ευρωπαϊκές χώρες, εκτός από τον Καναδά, αλλά αρνήθηκε να τις κατονομάσει. Προειδοποίησε ότι η ανακοίνωση δεν είναι εγγυημένη και εξαρτάται από τις τελικές διαπραγματεύσεις με τους συμμάχους, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις κεφαλαιακές δεσμεύσεις τους, αλλά τόνισε ότι το σχέδιο έχει δυναμική.

«Ο πρωθυπουργός μου είπε ότι δεν πρέπει να επιδιώξουμε την τελειότητα πριν από την έναρξη αυτής της πρωτοβουλίας, ότι πρέπει να συσπειρώσουμε τις χώρες που είναι έτοιμες να χαρακτηριστούν ιδρυτικά μέλη, και στη συνέχεια η συμμετοχή θα παραμείνει ανοιχτή», δήλωσε ο Hudon.

Η τύχη του έργου παραμένει αβέβαιη χωρίς την υποστήριξη χωρών που είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση πιστωτικής αξιολόγησης ΑΑΑ.

Η DSRB είχε εποικοδομητικές συνομιλίες με τη Νότια Κορέα και οι πιθανότητες να προσχωρήσει, ενδεχομένως αργότερα, ήταν 50-50, ανέφερε ο Hudon, προσθέτοντας ότι καμία άλλη χώρα του G7 δεν βρίσκεται κοντά στην προσχώρηση προς το παρόν. Το υπουργείο Οικονομικών της Νότιας Κορέας είχε δηλώσει προηγουμένως στο Reuters ότι εξετάζει την πρόταση.