Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί- βορειοανατολικο έντασης 3 με 4 Μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό Πέλαγος τοπικά έως 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στην Κεντρική Μακεδονία τοπικά 36. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία προβλέπεται να είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με νότιους-νοτιοανατολικούς ανέμους, έντασης 2-4 Μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου._