Ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη

Λίγες νεφώσεις, αρχικά αυξημένες στα ανατολικά και το μεσημέρι – απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία( ΕΜΥ). Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι- βορειοδυτικοί, έντασης τριών έως πέντε Μποφόρ και τις απογευματινές ώρες, στα ανατολικά παράκτια, νοτιοδυτικοί τεσσάρων Μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ τεσσάρων και 17 βαθμών Κελσίου και να είναι τέσσερις με πέντε βαθμούς χαμηλότερη στη Δυτική Μακεδονία.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι- βορειοδυτικοί, έντασης τεσσάρων έως πέντε Μποφόρ και η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ πέντε και 17 βαθμών Κελσίου.