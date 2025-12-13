Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και λίγες ασθενείς βροχές στη Χαλκιδική.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου.