Ο ισραηλινός στρατός σε κατοίκους του νοτίου Λιβάνου: Εκκενώστε αμέσως τα σπίτια σας και κατευθυνθείτε βόρεια του ποταμού Λιτάνι

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ζήτησε την Τετάρτη (4/3) από τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου, να κατευθυνθούν βόρεια του ποταμού Λιτάνι γιατί όπως τους διεμήνυσε κινδυνεύει η ζωή τους αν παραμείνουν νότια του ποταμού.

Όπως τους είπε χαρακτηριστικά «Πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας. Όποιος βρίσκεται κοντά σε μέλη, εγκαταστάσεις ή όπλα της Χεζμπολάχ θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του. Οποιοδήποτε σπίτι χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ για στρατιωτικούς σκοπούς μπορεί να γίνει στόχος».

Επιπλέον τους προειδοποίησε «Πρέπει να μετακινηθείτε βόρεια, πέρα από τον ποταμό Λιτάνι. Οποιαδήποτε κίνηση προς τα νότια θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σας».