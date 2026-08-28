Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την εξόντωση δύο στελεχών της Χαμάς στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε δύο μέλη της Χαμάς σε δύο ξεχωριστές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν στο βόρειο και νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη (27/08), ανέφερε ότι η μία επιδρομή πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Αλ Σάτι (Παραλία), βόρεια της Γάζας, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Μπιλάλ Ιμπραχίμ Σάλεχ Ρουκάι, τον οποίο περιέγραψε ως διοικητή της μονάδας αντιαρματικών πυραύλων της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η δεύτερη επιδρομή στην περιοχή Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας, οδήγησε στον θάνατο του Αζάμ Ριφάατ Αμπντ Αμπάντλα, μέλους της Ταξιαρχίας Χαν Γιούνις της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι δύο άνδρες συμμετείχαν πρόσφατα στον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων και πολιτών και εργάζονταν για την ανασυγκρότηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Χαμάς, κάτι που, όπως υποστήριξε, συνιστά παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν με στόχο την «εξάλειψη της απειλής».

Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Οι ανακοινώσεις αυτές ήρθαν μετά από πληροφορίες υγειονομικών αξιωματούχων στη Γάζα ότι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων την Πέμπτη.

Διασώστες ανέφεραν ότι αεροπορική επιδρομή κοντά στην πόλη Αλ Καράρα, στη νότια Γάζα, σκότωσε ένα άτομο, ενώ άλλη επιδρομή σε κατοικία στον καταυλισμό Αλ Σάτι στην πόλη της Γάζας προκάλεσε τον θάνατο ενός ακόμη ανθρώπου. Αργότερα, νέα αεροπορική επιδρομή στόχευσε οδηγό οχήματος στην πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου 2025 έβαλε τέλος στις μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς όμως να σταματήσουν πλήρως οι ισραηλινές επιθέσεις. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις αυτές αποσκοπούν στην αποτροπή επιθέσεων από τη Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις στη Γάζα.

Από την πλευρά της, η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία και υπονομεύει τις προσπάθειες εφαρμογής ενός ευρύτερου σχεδίου που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο περιλαμβάνει επίσης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και αφοπλισμό της οργάνωσης.