Ο Ίλον Μασκ ανήρτησε στο Χ την ομιλία του Μ. Ρούμπιο στην Πνύκα

Την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα επέλεξε να αναρτήσει ο Ίλον Μασκ, στρέφοντας την προσοχή των εκατομμυρίων ακολούθων του στην παρουσία του Αμερικανού αξιωματούχου στην Αθήνα.

Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX δημοσίευσε το σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ, αναδεικνύοντας την ομιλία που πραγματοποιήθηκε σε έναν χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό βάρος, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη γέννηση της αθηναϊκής δημοκρατίας.

Η κίνηση του Μασκ έδωσε ακόμη μεγαλύτερη διεθνή προβολή στην παρέμβαση του Ρούμπιο και στα μηνύματα που επέλεξε να εκπέμψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην ελληνική πρωτεύουσα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο.