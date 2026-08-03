Ο IDF θα αποχωρήσει από τη Γάζα μετά τον αφοπλισμό της Χαμάς, δηλώνει το Συμβούλιο Ειρήνης

Οι ισραηλινές δυνάμεις δεν προτίθενται να αποχωρήσουν από την Γάζα πριν τον αφοπλισμό της Χαμάς, δηλώνει το «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

«Σημειώνουμε ότι η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, στον οποίο δεσμεύτηκε η Χαμάς στους μεσολαβητές» ανέφερε το Συμβούλιο με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Η «κίτρινη γραμμή» χωρίζει το τμήμα του θύλακα που ελέγχεται από τη Χαμάς από εκείνα τα εδάφη που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό.