ΔΙΕΘΝΗ

Ο IDF θα αποχωρήσει από τη Γάζα μετά τον αφοπλισμό της Χαμάς, δηλώνει το Συμβούλιο Ειρήνης

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Οι ισραηλινές δυνάμεις δεν προτίθενται να αποχωρήσουν από την Γάζα πριν τον αφοπλισμό της Χαμάς, δηλώνει το «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

«Σημειώνουμε ότι η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, στον οποίο δεσμεύτηκε η Χαμάς στους μεσολαβητές» ανέφερε το Συμβούλιο με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Η «κίτρινη γραμμή» χωρίζει το τμήμα του θύλακα που ελέγχεται από τη Χαμάς από εκείνα τα εδάφη που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό.

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