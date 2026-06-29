Ο Γουίλεμ Νταφόε χορεύει ζεϊμπέκικο με τραγούδι του Γιώργου Μαργαρίτη στη νέα του ταινία

Ο Γουίλεμ Νταφόε εμφανίζεται να χορεύει ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους τραγουδιού του Γιώργου Μαργαρίτη, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της νέας δραματικής παραγωγής «The Birthday Party».

Ο τετράκις υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται τον Μάρκο Τιμολέοντα, έναν πανίσχυρο Έλληνα επιχειρηματία, η προσωπικότητα του οποίου παραπέμπει ευθέως στον Αριστοτέλη Ωνάση. Η ιστορία εκτυλίσσεται στα τέλη της δεκαετίας του 1970, σε ένα ιδιωτικό νησί του Ιονίου, όπου ο πρωταγωνιστής διοργανώνει ένα πολυτελές πάρτι γενεθλίων για τη μοναχοκόρη και διάδοχό του, Σοφία. Πίσω όμως από τη λάμψη και τη χλιδή, κρύβονται οικογενειακές συγκρούσεις, σχέσεις εξουσίας και καλά φυλαγμένα μυστικά.

Η ταινία αποτελεί μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Έλληνα συγγραφέα Πάνου Καρνέζη, το οποίο κυκλοφόρησε το 2007 και απέσπασε διεθνή αναγνώριση. Αν και δεν πρόκειται για βιογραφία, το έργο είναι εμπνευσμένο από τη ζωή και τον μύθο του Αριστοτέλη Ωνάση.

Στο πλευρό του Γουίλεμ Νταφόε πρωταγωνιστούν η Βικ Κάρμεν Σόνε, ο Τζο Κόουλ και η Έμα Σουάρεθ, ενώ στο καστ συμμετέχουν και οι Έλληνες ηθοποιοί Χρήστος Στεργιόγλου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και Έλσα Λεκάκου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ισπανός Μιγκέλ Άνχελ Χιμένες, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα και την Αττική.

Αυτό που έχει ήδη γίνει viral είναι η σκηνή στην οποία ο Γουίλεμ Νταφόε χορεύει ζεϊμπέκικο με τη συνοδεία τραγουδιού του Γιώργου Μαργαρίτη. Η σκηνή δεν χρησιμοποιείται απλώς ως ένα ελληνικό φολκλορικό στοιχείο, αλλά ενισχύει τη σκιαγράφηση του χαρακτήρα του Μάρκου Τιμολέοντα και την ελληνική ταυτότητα της ιστορίας.

Το «The Birthday Party» έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, στην ενότητα Piazza Grande, αποσπώντας θετικές κριτικές για την ατμόσφαιρά του και κυρίως για την ερμηνεία του Γουίλεμ Νταφόε, που αρκετοί κριτικοί χαρακτήρισαν από τις πιο επιβλητικές της τελευταίας περιόδου της καριέρας του.

Για το ελληνικό κοινό, πάντως, η εικόνα του διάσημου Αμερικανού ηθοποιού να χορεύει ζεϊμπέκικο με τη φωνή του Γιώργου Μαργαρίτη αποτελεί ήδη μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της ταινίας, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική δύναμη της ελληνικής μουσικής και κουλτούρας στον διεθνή κινηματογράφο.