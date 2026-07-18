Ο Γκιουλέκας για την Περιφέρεια, οι αγκαλιές Σχοινά-Φάμελλου και ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη

Γράφει ο “Γέρων”

Νέα επίσκεψη θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί λαϊκή αγορά στην περιοχή των Συκεών και μετά θα συναντηθεί στο Δημαρχείο με τον δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών Σίμο Δανιηλίδη. To μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έχει συνάντηση με δημάρχους της περιφέρειας Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής που διαφωνούν με την ένταξη των υπηρεσιών ύδρευσης στην ΕΥΑΘ.

Στις Σέρρες βρέθηκε σήμερα ο ΥΜΑΘ Κώστας Γκιουλέκας στο πλαίσιο των περιοδειών του. Ο υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης ερωτήθηκε για δημοσιογράφους για το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας το 2028. Ο Γκιουλέκας απάντησε αρχικά σύμφωνα με τα πολιτικά… προβλεπόμενα, δηλαδή ότι “μπροστά μας έχουμε τις εθνικές εκλογές του 2027 και μοναδικός μας στόχος ειναι αυτές οι εκλογές και η ολοκλήρωση του προγράμματος μας” για να συμπληρώσει πως “την επομένη των εθνικών εκλογών θα ανοίξει η συζήτηση και ο καθένας θα μιλήσει”. Προφανώς και αυτά θα έλεγε δημόσιο ο δραστήριος ΥΜΑΘ ωστόσο πληροφορούμαι πως στην πρόσφατή συνάντησή τους Γκιουλέκας και Τζιτζικώστας συζήτησαν το θέμα. Ο Γκιουλέκας θα προχωρήσει μπροστά για την Περιφέρεια και ο Τζιτζικώστας θα στηρίξει…

Η πρώτη συνάντηση που έκανε ο Σωκράτης Φάμελος μετά την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στη Θεσσαλονίκη όπου επισκέφθηκε τον Θόδωρο Παπαδόπουλο στο δημαρχείο Θέρμης. Επειδή κυκλοφόρησε ένα σενάριο πως ο Φάμελος θα ήθελε να διεκδικήσει το δήμο Θέρμης, προσωπικά το αποκλείω καθώς ο Παπαδόπουλος θα διεκδικήσει το 2028 άλλη μια θητεία στο Δήμο. Τι συζήτησαν οι δύο δεν μπορώ να ξέρω, προφανώς ο Φάμελος επιστρέφει στην κανονική πολιτική του δραστηριότητα ξεκινώντας από το «σπίτι» του, τη Θέρμη.

Θέρμο χαιρετισμό, με αγκαλιές και φιλιά, είχαν χθες το βράδυ στο αμφιθέατρο Σίβηρης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Παρακολούθησαν την χορευτική παράσταση «Οne Body”. Ωρίστε και το… σχετικό: