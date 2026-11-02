Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους τρεις πιο εμπορικούς αθλητές του κόσμου για το 2026

Στον τρίτο πιο εμπορικό αθλητή του κόσμου αναδείχθηκε το 2026 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο , σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση του SportsPro.

Στην πρώτη και δεύτερη θέση βρίσκονται η Λευκορωσίδα τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα, η Κινέζα σκιέρ Αϊλίν Γκου.

Μετά τον «Greek Freak» είναι ο Νορβηγός διεθνής επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, με τον Ισπανό τενίστας Κάρλος Αλκαράθ να ολοκληρώνει την πρώτη πεντάδα.

O Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι AP Photo/Dave Thompson

Ο Χάαλαντ είναι ο ποδοσφαιριστής με την υψηλότερη θέση στη λίστα και ο μοναδικός εκπρόσωπος του αθλήματος μεταξύ των 10 κορυφαίων αθλητών με τη μεγαλύτερη εμπορική απήχηση για το 2026.

Το SportsPro βασίστηκε σε τρία κύρια κριτήρια για την κατάταξή του: την αξία του προσωπικού brand (45 βαθμοί), την τρέχουσα δυναμική και δημοτικότητα (40 βαθμοί) και τις εμπορικές προοπτικές (15 βαθμοί).

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πτώση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος αστέρας, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Νασρ, βρισκόταν στην πέμπτη θέση πέρυσι, αλλά πλέον έχει υποχωρήσει στη 14η.

Στην 27η θέση βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι, ενώ 45ος είναι ο νέος κάτοχος της «Χρυσης Μπάλας», αρχηγος της Αγγλίας και επιθετικός της Μπάγερν, Χάρι Κέιν.