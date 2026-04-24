Ο Γιάννης Ανδριανός εγκαινίασε τη FRESKON 2026

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης εγκαινίασε την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026 τη Διεθνή Έκθεση Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών FRESKON 2026.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε, ο κ. Ανδριανός τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Τόσο προσωπικά, όσο και εκ μέρους ολόκληρης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θέλω να συγχαρώ τη ΔΕΘ-HELEXPO, όλους όσοι εργάστηκαν γι’ αυτή την πρωτοβουλία, τους εκθέτες, τους παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς, τους εμπόρους, τους μεταποιητές, τους εξαγωγείς, αλλά και όλους τους επαγγελματίες που στηρίζουν καθημερινά αυτή την απαιτητική αλυσίδα αξίας των φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην πατρίδα μας.

Η FRESKON, στη δέκατη πλέον χρονιά της, έχει κατακτήσει τη θέση της ως η σημαντικότερη διεθνής συνάντηση για τον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην ευρύτερη γεωγραφική γειτονιά μας.