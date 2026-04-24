Ο Γιάννης Ανδριανός εγκαινίασε τη FRESKON 2026

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης εγκαινίασε την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026 τη Διεθνή Έκθεση Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών FRESKON 2026.
Στον χαιρετισμό που απηύθυνε, ο κ. Ανδριανός τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Τόσο προσωπικά, όσο και εκ μέρους ολόκληρης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θέλω να συγχαρώ τη ΔΕΘ-HELEXPO, όλους όσοι εργάστηκαν γι’ αυτή την πρωτοβουλία, τους εκθέτες, τους παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς, τους εμπόρους, τους μεταποιητές, τους εξαγωγείς, αλλά και όλους τους επαγγελματίες που στηρίζουν καθημερινά αυτή την απαιτητική αλυσίδα αξίας των φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην πατρίδα μας.
Η FRESKON, στη δέκατη πλέον χρονιά της, έχει κατακτήσει τη θέση της ως η σημαντικότερη διεθνής συνάντηση για τον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην ευρύτερη γεωγραφική γειτονιά μας.
Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για έναν κλάδο που συνδυάζει τον μόχθο του παραγωγού, την τεχνογνωσία του γεωπόνου, την οργανωτική προσπάθεια των συλλογικών σχημάτων, τις επενδύσεις στην τυποποίηση, τη συσκευασία και τη διακίνηση, αλλά και τον ανταγωνιστικό δυναμισμό των ελληνικών επιχειρήσεων και ευρύτερα του αγροδιατροφικού μας τομέα.
Τα οπωροκηπευτικά αποτελούν έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής παραγωγής. Η αύξηση των εξαγωγών τους τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει ότι η ποιότητα, η γεύση, η ασφάλεια, η πιστοποίηση και η αυθεντικότητα των ελληνικών προϊόντων αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο από τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες στο διεθνές περιβάλλον.
Το ζητούμενο είναι βεβαίως να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο: περισσότερη προστιθέμενη αξία για τον παραγωγό, καλύτερη οργάνωση της προσφοράς, ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης, σταθερότητα στην ποιότητα και ακόμη μεγαλύτερη παρουσία σε απαιτητικές αγορές.
Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυτή ακριβώς είναι η δέσμευσή μας. Η ουσιαστική στήριξη των παραγωγών μας. Η στήριξη των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, την αναβάθμιση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση της παραγωγής, τη μεταποίηση και την καινοτομία, την εκπαίδευση και τη σύνδεση της έρευνας με τον παραγωγό. Με έμφαση στους νέους αγρότες, στα συλλογικά σχήματα, στις οργανώσεις παραγωγών και σε κάθε προσπάθεια που βοηθά τα ελληνικά προϊόντα να φτάνουν με καλύτερους όρους στον τελικό καταναλωτή.
Και αυτή είναι η στόχευσή μας στη διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ που ήδη ξεκίνησε, ώστε αυτό το σημαντικό εργαλείο να το αξιοποιήσουμε όσο γίνεται αποτελεσματικότερα προς όφελος των παραγωγών μας, του πρωτογενούς τομέα, της εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας μας συνολικά.
Σ’ αυτή τη διαρκή προσπάθεια για τον ολοένα και αποτελεσματικότερο συντονισμό της στρατηγικής μας, η Θεσσαλονίκη, με τη μακρά εκθεσιακή της παράδοση και τον ρόλο της ως πύλης προς τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή, είναι ο κατάλληλος τόπος για μια τέτοια ουσιαστική συζήτηση.
Αυτό είναι άλλωστε και το μήνυμα της αυτοπεποίθησης που στέλνουμε. Η Ελλάδα διαθέτει ποιοτικά προϊόντα που μπορούν να σταθούν επάξια στα πιο απαιτητικά ράφια του κόσμου. Διαθέτει ανθρώπους με γνώση και μεράκι, παράδοση και δυναμισμό.
Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι κάθε επιτυχία στη φετινή διοργάνωση, και κυρίως να συμβάλει στη δημιουργία πολλών και ουσιαστικών νέων συνεργασιών με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη διεθνή αναγνώριση για τα ποιοτικά φρέσκα προϊόντα μας».