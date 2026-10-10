Ο “Γέρων της Πολιτικής”

Ημέρες ΔΕΘ έζησε η Θεσσαλονίκη…

… το περασμένο Σάββατο καθώς στην πόλη βρέθηκαν ταυτόχρονα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας. Ξεχώρισε η… παρουσία τους στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καθώς ο Ανδρουλάκης παρακολούθησε τον αγώνα της ελληνικής ομάδας με τη Γερμανία την Κυριακή στην Τούμπα ενώ ο Μητσοτάκης συνάντησε μια ημέρα νωρίτερα τους διεθνείς ποδοσφαιριστές στο ξενοδοχείο που διέμεναν…

Ο διάλογος του Σχοινά

Αναμφίβολα ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς, που ανέλαβε τα καθήκοντά του στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει φέρει νέο αέρα. Μεταξύ των πρωτοβουλιών που ανέλαβε είναι και ο οργανωμένος κύκλο επαφών με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα της χώρας με στόχο τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την παραγωγή να συζητηθούν έγκαιρα, ανοιχτά και με συγκεκριμένη ατζέντα, μια πρωτοβουλία που ονομάτισε “Διάλογος με την Παραγωγή”.

Tο καλό νέο!

Για τα καλά έχει επιστρέψει στα καθήκοντά του στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του ο διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείο Γιώργος Μυλωνάκης. Έδωσε μάλιστα το παρών τη Δευτέρα στη Βουλή, στον αγιασμό ενόψει της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου…

Aναποδιές!

Η Μαρία Καρυστιανού που προ ημερών έλεγε πως θα φύγει απο τη χώρα αν το κόμμα της δεν μπει στη Βουλή, τώρα δηλώνει πως θεωρεί πολύ πιθανή την αυτοδυναμία για το κόμμα της…

Aντικατασκοπεία!

Πληροφορούμαι πως μόλις διαρρεύσει ένα όνομα που προέρχεται απο τη ΝΔ που “φλερτάρει” με το κόμμα Σαμαρά, απο την Πειραιώς γίνεται επιχείρηση, που αναλαμβάνουν διάφορα κορυφαία στελέχη κατά περίπτωση, ώστε να μείνει στο κυβερνών κόμμα και να μην μεταπηδήσει σε αυτό που ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός…

Πρωθυπουργική… ντρίμπλα σε Σαμαρά

Στο επετειακό βίντεο που μεταδόθηκε στην επετειακή εκδήλωση της ΝΔ για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της, εμφανίστηκαν όπως ήταν φυσιολογικό και οι 9 πρόεδροι της. Όμως στον δεκάλεπτο χαιρετισμό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μόνο σε τρεις προκατόχους του, προφανώς για να αποφύγει αναφορές στον Αντώνη Σαμαρά. Έτσι, επέλεξε να αναφερθεί στις μεγάλες διπλές εκλογικές νίκες της ΝΔ και συγκεκριμένα σε αυτές του 1974-1977 επι Κωνσταντίνου Καραμανλή, στις νίκες του 1989-1990 του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στου 2004-2007 επι Κώστα Καραμανλή και βέβαια σε αυτές του 2019 και 2023 υπο την ηγεσία του.

Η τύχη της Θεσσαλονίκης

Πληροφορούμαι απο έγκυρη πηγή πως η συνεργασία των πρυτάνεων των τριών πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης, του Κυριάκου Αναστασιάδη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του Κώστα Παπαδόπουλου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Σταμάτη Αγγελόπουλου του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος είναι στενή και αγαστή. Δεν υπάρχουν ανταγωνισμοί αλλά βούληση για συνέργιες και ήδη κάτι ετοιμάζεται απο το οποίο η Θεσσαλονίκη μόνο κερδισμένη μπορεί να βγει…

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική” (www.politikipress.gr), 10-10-2026