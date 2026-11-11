Ο Γ. Γεραπετρίτης θα ενημερώσει το Σάββατο τους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Ουπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε πως σύμφωνα με όσα γνωρίζει, στους πολιτικούς αρχηγούς θα δοθεί και το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης. «Αυτό που θα μετρήσει στο τέλος είναι το καλώδιο αυτό καθ’ αυτό. Το τελικό αποτέλεσμα μετράει», τόνισε.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης άσκησε δριμεία κριτική στην αντιπολίτευση σχετικά με τις αντιδράσεις για το θέμα του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρο, κάνοντας λόγο για «υπερβολική και αδικαιολόγητη βιασύνη», ενώ σημείωσε πως «δυστυχώς δεν είναι λίγοι οι πατριώτες της φακής».

«Δυστυχώς, δεν είναι λίγοι οι πατριώτες της φακής.. είπα κάτι στην αρχή και το επαναλαμβάνω και είναι και πάγια θέση του πρωθυπουργού. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουμε περισσότερο ή λιγότερο πατριώτες, είτε στο πολιτικό σύστημα είτε γενικά. Όλοι αγαπάμε το ίδιο την πατρίδα μας. Ο καθένας το εκδηλώνει με το δικό του τρόπο. […] Αλλά κάποιοι προσπαθούν στο όνομα ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής να δημιουργούν συνθήματα από το πουθενά για να επιβιώσουν πολιτικά.», ανέφερε στο Action 24.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη… σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής θωράκισης έχει κάνει όσα δεν είχαν γίνει αθροιστικά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι η κυβέρνηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο, με την Ιταλία. Είναι η κυβέρνηση που μεγάλωσε τη χώρα, την επέκτεινε στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Είναι η κυβέρνηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού… Είναι η κυβέρνηση των Rafale, των Belharra, των F-16 και F-35…», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η ενημέρωση θα γίνει όπως γίνεται πάντοτε και νομίζω ότι αυτή η βιασύνη που δείχνουν τα κόμματα […] είναι υπερβολική και εγώ θα έλεγα και αδικαιολόγητη. Ο πρωθυπουργός είπε δημοσίως ο ίδιος με την ευθύνη του λόγου του ότι η ενημέρωση αυτή δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα ούτε έχει κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας προβληματίσει», υπογράμμισε.