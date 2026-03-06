Ο Γ. Γεραπετρίτης στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων στη Μέση Ανατολή

Στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών μετέβη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ο συντονισμός των επιχειρήσεων για τον επαναπατρισμό Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, η παρουσία του ΥΠΕΞ στη Μονάδα αποσκοπεί στην άμεση εποπτεία και τον αποτελεσματικό συντονισμό των ενεργειών που αφορούν την ασφαλή απομάκρυνση και επιστροφή των Ελλήνων από περιοχές αυξημένης έντασης.
Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.