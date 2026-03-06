Ο Γ. Γεραπετρίτης στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων στη Μέση Ανατολή

Στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών μετέβη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης , όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ο συντονισμός των επιχειρήσεων για τον επαναπατρισμό Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, η παρουσία του ΥΠΕΞ στη Μονάδα αποσκοπεί στην άμεση εποπτεία και τον αποτελεσματικό συντονισμό των ενεργειών που αφορούν την ασφαλή απομάκρυνση και επιστροφή των Ελλήνων από περιοχές αυξημένης έντασης.

Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για τον συντονισμό των επιχειρήσεων επαναπατρισμού των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. pic.twitter.com/LZWwYEME8E — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 6, 2026

Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.