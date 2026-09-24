Ο Φρόντο επιστρέφει στο Σάιρ: Οι πρώτες εικόνες από το «The Hunt for Gollum»

Ο Ελάιζα Γουντ που ενσάρκωσε το χόμπιτ Φρόντο Μπάγκινς στο « Lord of the Rings », επιστρέφει στο Σάιρ στη νέα ταινία «The Hunt for Gollum» που αναμένεται να δούμε στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο του 2027.

Οι πρώτες εικόνες που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας δείχνουν τον Φρόντο να κατευθύνεται προς το Μπαγκ Εντ.

Όπως υπενθυμίζει το Nerdlist το «Hunt for Gollum» στην πραγματικότητα λαμβάνει χώρα μετά τα 91α γενέθλια του Μπίλμπο και προτού ο Φρόντο φύγει από το Σάιρ για να ξεκινήσει την περιπέτειά του με τη Συντροφιά του Δαχτυλιδιού.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Άντι Σέρκις, ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του Γκόλουμ/ Σμίγκολ, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία. Δίπλα του, η Κέιτ Γουίνσλετ που θα ενσαρκώσει τη Μάριγκολ, ενώ ο Ίαν ΜακΚέλεν επιστρέφει ως Γκάνταλφ. Ο Τζέιμι Ντόρναν – σε μία αλλαγή που πολλοί και πολλές χαρακτήρισαν ιεροσυλία – αναλαμβάνει τον ρόλο του Άραγκορν, ο Λίο Γούνταλ θα υποδυθεί τον Χάλβαρντ και ο Λι Πέις επιστρέφει ως Θράντουιλ.