Ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει το 1ο Φεστιβάλ Επιδιόρθωσης και Επισκευής στην Ελλάδα

Ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου EURO MED REP.PER PERSPECTIVE και με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Επισκευής, σας προσκαλεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 14:00, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στο πρώτο φεστιβάλ αφιερωμένο στην επισκευή, την επιδιόρθωση και τη δημιουργικότητα.

Η εκδήλωση έχει στόχο να αναδείξει τη σημασία της κυκλικής οικονομίας, της επισκευής και της βιώσιμης καθημερινότητας, φέρνοντας κοντά πολίτες, επαγγελματίες και φορείς γύρω από τη δημιουργικότητα και την υπεύθυνη κατανάλωση.

Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες:

Ημερίδα & Παρουσιάσεις:

Ομιλητές θα παρουσιάσουν το θεσμικό πλαίσιο, καλές ευρωπαϊκές πρακτικές και εμπειρίες επαγγελματιών του χώρου, μέσα από τρεις θεματικές:

« Οι Φορείς της Πόλης Μιλούν: Πολιτικές, Στόχοι και Νέα Εργαλεία για το Μέλλον»

Πολιτικές, Στόχοι και Νέα Εργαλεία για το Μέλλον» « Από τη Θεωρία στην Πράξη: Ιστορίες Επιτυχίας και Μαθήματα που Μετρούν»

Ιστορίες Επιτυχίας και Μαθήματα που Μετρούν» «Η Ευρώπη Δείχνει τον Δρόμο: Πρωτοβουλίες και Καινοτομίες που Εμπνέουν»

Διαδραστικά Εργαστήρια Επιδιόρθωσης:

Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πρακτικά εργαστήρια και να δώσουν νέα ζωή σε αντικείμενα τους.

Οι θεματικές των εργαστηρίων ενηλίκων :

– Βασικές δεξιότητες επιδιόρθωσης ρούχων

– Επιδιόρθωση και μεταποίηση επίπλων

-Επισκευή και Φροντίδα Ποδηλάτων

– Επισκευή μικροσυσκευών και αντικειμένων

– Εργαστήριο Βιβλιοδεσίας

Οι θεματικές των εργαστηρίων για παιδιά:

Γίνομαι μάστορας!

Παιχνίδι αντιστοίχησης για μικρά παιδιά: μαθαίνω ποια εργαλεία και προϊόντα χρειάζομαι για να επιδιορθώσω καθημερινά αντικείμενα.

Εργαστήριο επανάχρησης

Φτιάχνω μόνος μου τετράδιο, μολυβοθήκη και αξεσουάρ από παλιά υλικά!

Περιβαλλοντικά παιχνίδια

Μαθαίνουμε, παίζοντας, πού πηγαίνουν τα σκουπίδια και πώς μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε σωστά.

Τέχνη από «άχρηστα» υλικά

Δημιουργούμε όλοι μαζί μια μεγάλη κατασκευή από παλιά αντικείμενα που θα εκτεθεί στα περιβαλλοντικά πάρκα!

Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Μιχάλης Γεράνης, δήλωσε:

«Η αξία του παλιού γίνεται δύναμη για το μέλλον μας.» “Στην Κεντρική Μακεδονία αλλάζουμε κουλτούρα. Η επιδιόρθωση, η επισκευή και η επαναχρησιμοποίηση δεν είναι πλέον απλώς πράξεις ατομικής ευθύνης, αλλά συλλογικές αξίες που διαμορφώνουν μια πιο βιώσιμη και κοινωνικά ευαίσθητη κοινωνία. Με το πρώτο Φεστιβάλ Επιδιόρθωσης και Επισκευής στην Ελλάδα, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα: η φροντίδα για τα αντικείμενα μας είναι φροντίδα για τον τόπο μας, τον πλανήτη μας και τους συνανθρώπους μας. Η Κεντρική Μακεδονία πρωτοπορεί, εμπνέει και αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και ζούμε την καθημερινότητά μας’’.

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την κυκλική οικονομία, τη δημιουργικότητα και την υπεύθυνη κατανάλωση, δίνοντας νέα ζωή στα αντικείμενά μας!

Περισσότερες πληροφορίες και φόρμα συμμετοχής θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.facebook.com/events/1259618515935863/?active_tab=discussion&locale=el_GR