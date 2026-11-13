Ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας ανοίγει τον δρόμο της ψηφιακής διαφάνειας

Πρωτοπορεί στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ανοικτών δεδομένων, διαμορφώνοντας ένα νέο πρότυπο ενημέρωσης, λογοδοσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης στη διαχείριση αποβλήτων της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, διαθέτει πλέον στο κοινό επικαιροποιημένα στοιχεία για την παραγωγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), δημοσιεύοντας σε συστηματική βάση στατιστικά δεδομένα και ετήσιες εκθέσεις που αποτυπώνουν την πορεία της διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, στην ενότητα «Θέλω να μάθω Στατιστικά Δεδομένα», https://fodsakm.gr/thelo-na-matho/στατιστικά-δεδομένα , προσφέροντας σε κάθε πολίτη, ερευνητή, επιστημονικό φορέα και οργανισμό άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστη, τεκμηριωμένη και συνεχώς επικαιροποιημένη πληροφορία.

Η καινοτομία, όμως, δεν σταματά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά ένα ακόμη βήμα μπροστά, παρουσιάζοντας σύγχρονους ψηφιακούς διαδραστικούς πίνακες, μέσα από τους οποίους οι χρήστες μπορούν εύκολα να αναζητούν πληροφορίες, να συγκρίνουν δεδομένα ανά έτος και να οπτικοποιούν τα αποτελέσματα με τρόπο άμεσα κατανοητό και φιλικό.

Πίσω από τη συγκεκριμένη καινοτομία βρίσκεται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Παρακολούθησης και Πληροφορικής του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία σχεδίασε και ανέπτυξε το νέο ψηφιακό περιβάλλον αξιοποιώντας τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και την υψηλή τεχνογνωσία των στελεχών της. Με μηδενικό κόστος και αξιοποίηση εσωτερικών πόρων, ο Φορέας αποδεικνύει στην πράξη ότι ο δημόσιος τομέας μπορεί να πρωτοπορεί, να καινοτομεί και να παράγει σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Με αυτή τη νέα ψηφιακή υπηρεσία, ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ενός από τους πλέον καινοτόμους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας, λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς και καλής πρακτικής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους αντίστοιχους φορείς σε πανελλαδικό επίπεδο.

Δήλωση του Προέδρου του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλη Γεράνη:

«Η καινοτομία δεν αποτελεί για εμάς ένα επικοινωνιακό σύνθημα. Αποτελεί στρατηγική επιλογή.

Από το 2020 επενδύουμε με συνέπεια στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας τη γνώση των ανθρώπων μας και τις δυνατότητες που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε να δημιουργούμε σύγχρονες υπηρεσίες με πραγματικό όφελος για τους πολίτες.

Η διαφάνεια αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν τα δημόσια δεδομένα είναι ανοικτά, εύκολα προσβάσιμα και αξιοποιήσιμα από όλους. Στόχος μας είναι κάθε πολίτης να γνωρίζει πώς εξελίσσεται η διαχείριση των αποβλήτων στην περιοχή του και κάθε φορέας να μπορεί να αξιοποιεί αξιόπιστα στοιχεία για τον σχεδιασμό του.

Ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας δεν ακολουθεί απλώς τις τεχνολογικές εξελίξεις. Φιλοδοξεί να τις διαμορφώνει, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη διαχείριση αποβλήτων και την ψηφιακή διακυβέρνηση σε ολόκληρη τη χώρα. Η επένδυση στη γνώση, στην καινοτομία και στους ανθρώπους μας είναι η μεγαλύτερη εγγύηση ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του αύριο.»