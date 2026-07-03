Ο Φιντάν «βλέπει» άρση της απαγόρευσης πώλησης για F-35 από ΗΠΑ – «Το επιθυμούν και οι δύο πλευρές»

Αισιόδοξος ότι είναι θέμα χρόνου η άρση της απαγόρευσης πώλησης των μαχητικών F-35 προς την Τουρκία σε σύγκριση με την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα ως εταίρου, εμφανίστηκε σε συνέντευξή του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Συγκεκριμένα, ο Φιντάν δήλωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης (2/7) σε ζωντανή συνέντευξη στο CNN Türk ότι οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας, στο πλαίσιο του νόμου CAATSA – Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων – μπορούν να αρθούν, επισημαίνοντας ότι υπάρχει ήδη πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικά βήματα.

Μάλιστα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι η απόφαση για την άρση των κυρώσεων CAATSA – οι οποίες επιβλήθηκαν αφότου η Τουρκία απέκτησε το ρωσικό πυραυλικό σύστημα άμυνας S400 – έχει ουσιαστικά ήδη ληφθεί.

«Και οι δύο ηγέτες και οι δύο χώρες επιθυμούν την άρση τους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τα πρακτικά βήματα που απαιτούνται τόσο από την αμερικανική πλευρά όσο και από την Τουρκία υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. «Η ανακοίνωση έχει ήδη γίνει», πρόσθεσε.

Ο νόμος CAATSA, ο οποίος ψηφίστηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ το 2017, επιτρέπει στην Ουάσιγκτον να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που πραγματοποιούν σημαντικές συναλλαγές με τον ρωσικό αμυντικό τομέα. Η Τουρκία υπέστη κυρώσεις το 2020 μετά την αγορά του συστήματος S-400, κίνηση που οδήγησε επίσης στην απομάκρυνσή της από το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Η άρση της απαγόρευσης για τα F-35 ενδέχεται να ακολουθήσει την άρση των κυρώσεων

Ο Φιντάν έκανε διάκριση μεταξύ των διαφόρων σταδίων της πιθανής επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ανέφερε ότι η άρση της απαγόρευσης πώλησης των αεροσκαφών αποτελεί ζήτημα ξεχωριστό και πιο απλό σε σχέση με την επιστροφή στο πρόγραμμα υπό την ιδιότητα του εταίρου στην κατασκευή.

«Η άρση της απαγόρευσης πώλησης είναι, κατά τη γνώμη μου, το πιο εύκολο ζήτημα από πρακτικής άποψης. Πρόκειται για μια διοικητική απόφαση. Μετά την υπόθεση CAATSA, πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί», δήλωσε.

Η επιστροφή στη συνεργασία για την παραγωγή, όπως σημείωσε, αποτελεί ένα ξεχωριστό και πιο σύνθετο ζήτημα.

Η πρόσκληση του Ερντογάν έφερε τον Τραμπ στο ΝΑΤΟ

Ο ίδιος δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν σκόπευε αρχικά να παρευρεθεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που φιλοξενούνταν στην Τουρκία και ότι η προσωπική παρέμβασγ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν αυτή που τον έκανε να αλλάξει γνώμη.

«Αν δεν είχε τηλεφωνήσει ο πρόεδρος Ερντογάν, δεν θα είχε τέτοια πρόθεση», είπε ο Φιντάν, προσθέτοντας ότι το ίδιο έχει δηλώσει δημόσια και ο ίδιος ο Ερντογάν. Χαρακτήρισε το όραμα του Ερντογάν για παγκόσμια ηγεσία, καθώς και το δίκτυο εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει, ως καθοριστικούς παράγοντες για την τρέχουσα θέση της Τουρκίας.

Ο Φιντάν χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής ως τη μεγαλύτερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας τη σύμπτωση πολλαπλών μεγάλων κρίσεων, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, της μεταβαλλόμενης στάσης των ΗΠΑ στις διατλαντικές υποθέσεις και της αυξανόμενης ανησυχίας της Ευρώπης για την ασφάλειά της.

Σημείωσε ακόμη ότι η Τουρκία θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις όχι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και άλλες αντιπροσωπείες, πολλές εκ των οποίων έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Ερντογάν.

«Το Ισραήλ αποτελεί πρόβλημα για ολόκληρο τον κόσμο»

Σφοδρά ήταν τα πυρά που εξαπέλυσε ο επικεφαλής της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής κατά του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι το Τελ Αβίβ επιχειρεί να δημιουργήσει έναν νέο αντίπαλο, προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή από τη διεθνή κριτική που, όπως είπε, δέχεται για τις ενέργειές του.

Απαντώντας στο ερώτημα αν θεωρεί ότι στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία, ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή το Ισραήλ αναζητά έναν νέο εχθρό, προκειμένου να αλλάξει αυτή την καταστροφική εικόνα που έχει προκαλέσει την καταδίκη της διεθνούς κοινότητας», προσθέτοντας ότι στις επαφές του στο εξωτερικό δέχεται συχνά σχετικές ερωτήσεις.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να υποχωρήσει όταν θεωρεί ότι θίγονται τα εθνικά ή περιφερειακά της συμφέροντα.

«Όσο το Ισραήλ ή οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας συγκρούεται με τα εθνικά και περιφερειακά μας συμφέροντα, δεν έχουμε κανέναν λόγο να φοβηθούμε, να διστάσουμε ή να κάνουμε πίσω. Ο καβγάς δεν μας φοβίζει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Φιντάν υποστήριξε ακόμη ότι, κατά την άποψή του, το Ισραήλ δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για την Τουρκία, αλλά για τη διεθνή κοινότητα συνολικά.

«Το Ισραήλ δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για εμένα· αποτελεί πρόβλημα για ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο πρόβλημα της Τουρκίας. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, όπως ισχυρίστηκε, «με αυτές τις πολιτικές και αυτή τη νοοτροπία έχουν γίνει πλέον ένα βάρος που η ανθρωπότητα δεν μπορεί να σηκώσει».