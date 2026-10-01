Ο φετινός Οκτώβριος μάς δείχνει πού θέλουμε να πάμε: Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Ερμής, Αφροδίτη, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας και Πλούτωνας ανάδρομοι μας εφιστούν την προσοχή ώστε να σιγουρευτούμε πως κάνουμε τα σωστά βήματα για να πάμε εκεί που αγαπάμε. Κι αν δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι αυτό, θα μας το μάθει η Νέα Σελήνη στις 10/10 στον Ζυγό.

Ζυγός

(23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)

Ο γενέθλιος μήνας σου αρχίζει γενναιόδωρα, με μια Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου στις 10/10 να υπόσχεται μια νέα αρχή. Αργότερα προκύπτουν κάποια προβληματάκια, πώς, για παράδειγμα, να σπονσοράρεις αυτή τη νέα αρχή όταν τα οικονομικά σου στενεύουν από 24/10 και νιώθεις τη γοητεία σου να πέφτει σαν ξερό φύλλο από το δέντρο, αλλά μην τα σκέφτεσαι αυτά τώρα.

Σκορπιός

(23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)

Η διαίσθησή σου είναι τόσο on point αυτό το μήνα που χαράζει και διαμάντι. Οπότε ακόμα κι όταν οι πλανήτες δοκιμάζουν την υπομονή σου (Αφροδίτη ανάδρομη στο ζώδιό σου από 3/10, Ερμής που της κάνει παρέα από 24/10), ξέρεις τι να κάνεις και τι να μην κάνεις. Και κυρίως, ποιον να μην εμπιστευτείς, ειδικά στις 26/10. Η καριέρα σου, πάντως, μια χαρά τα πάει.

Τοξότης

(22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Δεδομένου ότι σιχαίνεσαι το slow motion, δεν θα σου αρέσει αυτός ο Οκτώβριος, με τις αργές του ταχύτητες και τόσους πλανήτες ανάδρομους στο 12ο οίκο σου. Εκμεταλλεύσου το όμως: αυτό το slow motion είναι ευκαιρία να δεις καθαρά και να ανακαλύψεις νέους τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας, προτού το τρελό καρναβάλι ξαναρχίσει από Νοέμβριο.

Αιγόκερως

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Αν θες κάτι να γίνει σωστά, πρέπει να το κάνεις μόνη σου. Μότο ζωής των Αιγόκερων, ειδικά τώρα που οι επαγγελματικές ευκαιρίες (10/10) θέλουν προσεκτικό χειρισμό και εμπιστοσύνη στους όποιους συνεργάτες σου. Και με τον Κρόνο ανάδρομο στον 4ο οίκο σου, ακόμη και τα πράγματα στο σπίτι μάλλον μόνη σου πρέπει να τα κάνεις για να γίνουν σωστά.

Υδροχόος

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Με τόσους ανάδρομους πλανήτες να χτυπάνε τον οίκο της καριέρας σου και με τον Πλούτωνα στο ζώδιό σου να γυρίζει σε ορθή πορεία στις 16/10, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις το καπελάκι σου και να φύγεις. Εστω για λίγο, καθώς η Νέα Σελήνη στις 10/10 σε προσκαλεί σε αποδράσεις. Απόδρασε! Τα προβλήματα στο σπίτι θα είναι εκεί κι όταν γυρίσεις.

Ιχθύες

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Ηρθε η ώρα να αποδεχτείς πως κάποιοι άνθρωποι είναι στη ζωή σου για να μείνουν και πως πρέπει να τους εμπιστευτείς και με την καρδιά και με το πορτοφόλι σου. Γιατί ειδικά το δεύτερο θα περάσει φουρτούνες και χωρίς μια κάποια ευγενική χορηγία από τους σημαντικούς σου άλλους δύσκολα θα τα φέρεις όλα βόλτα. Βαθιές ανάσες.

Κριός

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

To reshuffle προτεραιοτήτων συνεχίζεται, με μια νέα αρχή σε σχέσεις και συνεργασίες στις 10/10 να απαιτεί την προσοχή σου (και το ενδιαφέρον σου). Δώσε το χρόνο που χρειάζεται σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν και μην ξεσπάς τα νεύρα σου σε αυτούς που σ’ αγαπάνε. Και ειδικά προς το τέλος του μήνα, μην ξεσπάς τα νεύρα σου στο πορτοφόλι σου, δεν θα το αντέξει.

Ταύρος

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Η Αφροδίτη, ανάδρομη στον 7ο οίκο σου από 3/10, βάζει τις σχέσεις σου κάτω από το μικροσκόπιο για να δεις αν όντως είναι καλές. Και μια που βάζουμε πράγματα κάτω από το μικροσκόπιο, δες και τις καθημερινές σου συνήθειες και το πόσο καλά φροντίζεις τον εαυτό σου. Κάν’ το τώρα, ώστε η Πανσέληνος στο ζώδιό σου στις 26/10 να μη σου πέσει βαριά.

Δίδυμοι

(21 Μαΐου – 20 Ιουνίου)

Η Νέα Σελήνη στις 10/10 σε προ(σ)καλεί να φλερτάρεις και να δημιουργήσεις. Καλό θα ήταν να το κάνεις τώρα που μπορείς, γιατί, όταν ο μπαμπάς Ερμής γυρίσει ανάδρομος στις 24/10, δεν θα μπορείς να πάρεις μια απόφαση. Τουλάχιστον ο μήνας παραμένει καλός για brainstorming και συνεργασίες, οπότε κάτι θα έχεις να κάνεις.

Καρκίνος

(21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Η Νέα Σελήνη στις 10/10 σου εξασφαλίζει ένα νέο κεφάλαιο στο σπίτι, καθώς η οικογένειά σου μεγαλώνει. Ενδεχομένως, και ένα μεγαλύτερο σπίτι. Νέες ρουτίνες, νέα καθημερινότητα και κυρίως νέα επίγνωση του πόσο μπορείς να βασιστείς (ή όχι) στους φίλους σου σε βρίσκουν έως το τέλος του μήνα. Οι αλλαγές στη διάθεσή σου έρχονται ως φυσικό αποτέλεσμα.

Λέων

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Κράτα τους φίλους σου κοντά και το στόμα σου όσο γίνεται κλειστό, γιατί με τον Αρη στο ζώδιό σου όλο το μήνα μπορεί η αποφασιστικότητά σου να εκληφθεί ως επιθετικότητα, αν δεν προσέξεις. Ιδίως με την Πανσέληνο στις 26/10 που κλείνει ένα κεφάλαιο στα εργασιακά σου, θυμήσου: κράτα τους φίλους σου κοντά και το στόμα σου όσο γίνεται κλειστό!

Παρθένος

(23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Μπορεί η επικοινωνία με τους άλλους (συναδέλφους, φίλους, τις φωνές στο κεφάλι σου) να σε δυσκολέψει αυτό το μήνα, ειδικά από 24/10 που γυρνάει ανάδρομος ο μπαμπάς Ερμής, αλλά ξέρεις τι δεν θα σε δυσκολέψει; Το πορτοφόλι σου. Αντίθετα, θ’ ανοίξει περισσότερο για να χωρέσει τα έξτρα ευρώ που καταφέρνεις να μαζέψεις γύρω στις 10/10.