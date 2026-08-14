Ο Φάρατζ επανεκλέγεται στο Κλάκτον – Aπρόσμενα ισχυρός ο «κόμης με πρόσωπο σκουπιδοτενεκέ»

Ο Νάιτζελ Φάρατζ επιστρέφει στη Βουλή των Κοινοτήτων, κερδίζοντας την επαναληπτική εκλογή που ο ίδιος είχε προκαλέσει στο Κλάκτον. Μαζί του, όμως, επιστρέφει και η κοινοβουλευτική έρευνα για τα 5 εκατ. λίρες που δεν έχουν δηλωθεί όπως θα έπρεπε.

Στην κάλπη πήρε 22.239 ψήφους (63,3%), με τον απρόσμενα ισχυρό Count Binface να έρχεται δεύτερος με 9.455 (26,9%).

Η συμμετοχή έμεινε στο 44,37%, ποσοστό που δεδομένης της ακραίας ζέστης, της περιόδου διακοπών και της απουσίας των μεγάλων κομμάτων, είναι και πάλι υψηλό ενώ κατέβηκαν συνολικά 34 υποψήφιοι –ρεκόρ για βρετανική εκλογή.

Τα μεγάλα κόμματα δεν συμμετείχαν,καταγγέλλοντας την αναμέτρηση ως πολιτικό σόου.

Έτσι, ο βασικός αντίπαλος του Φάρατζ κατέληξε να είναι έναςσατιρικός «κόμης» με σκουπιδοτενεκέ για πρόσωπο, που όμως πήρε πάνω από το ένα τέταρτο των ψήφων.

Ο Φάρατζ είχε παραιτηθεί στις 8 Ιουλίου, λέγοντας ότι θέλει «νέα εντολή» εν μέσω της έρευνας για τα οικονομικά του. Η κίνηση πάγωσε προσωρινά τη διαδικασία όσο δεν ήταν βουλευτής.

Τώρα όμως η υπόθεση ξανανοίγει και εξετάζεται αν τα 5 εκατ. λίρες από τον Christopher Harborne έπρεπε να δηλωθούν ως πολιτικό συμφέρον ή αν ήταν απλώς «προσωπικό δώρο», όπως υποστηρίζει ο ίδιος.

Ο ίδιος δεν εμφανίστηκε στην ανακοίνωση του αποτελέσματος, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας.