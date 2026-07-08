Ο Ερντογάν ζήτησε την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ευθύνης χωρίς να διαταράσσεται η συνοχή της Συμμαχίας.

Παράλληλα, ζήτησε από τις χώρες της Συμμαχίας που είναι μέλη της ΕΕ να μην αποκλείουν τα μη-μέλη της Ένωσης από τα αμυντικά σχέδια, μία σαφή αναφορά στο αίτημα της Τουρκίας να συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές αμυντικές χρηματοδοτήσεις SAFE και Rearm.

Αναφερόμενος στους στρατηγικούς στόχους του ΝΑΤΟ, έκανε λόγο για την ανάγκη άρσης των περιορισμών μεταξύ των συμμάχων, τόσο σε επίπεδο κυβερνήσεων όσο και βιομηχανίας.

Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αύξηση των αμυντικών δαπανώντης, με στόχο να φθάσουν το 3,5% πριν από το 2030, ενώ ήδη έχει επιτευχθεί το 1,5%. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η χώρα toy συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των δέκα κορυφαίων χωρών παγκοσμίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης την πρόβλεψη πρόσθετου προϋπολογισμού ύψους 24 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση των δυνατοτήτων αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας στο πλαίσιο του λεγόμενου προγράμματος «Χαλύβδινος Θόλος».

Υπογράμμισε ακόμη ότι η Τουρκία, διαθέτοντας τον μεγαλύτερο χερσαίο στρατό στην Ευρώπη, συμβάλλει ενεργά σε αποστολές και ασκήσεις σε περιοχές όπως το Κόσοβο, η Μαύρη Θάλασσα και οι Βαλτικές χώρες, ενώ επιδιώκει την πιστοποίηση από το ΝΑΤΟ κέντρου αριστείας για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων συστημάτων.

Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, ο Ερντογάν δήλωσε ότι στηρίζει πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη, διατηρώντας παράλληλα ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με τη Ρωσία. Αναφερόμενος στην κρίση με το Ιράν, εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να συμβάλει, μεταξύ άλλων, σε επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ.

Δήλωσε επίσης ότι θαυμάζει τη σταθερή στάση του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τις προσπάθειες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης με το Ιράν, λίγο μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι θεωρεί πως η προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός έχει λήξει.

Τέλος, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ιταλία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Τουρκίας, επανέλαβε τη στήριξη στη λύση των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή και κάλεσε σε πλήρη συμμαχική συνεργασία για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.