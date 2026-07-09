Ο Ερντογάν έδωσε ως ενθύμιο όπλο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ μαζί με ένα κουτί φυσίγγια

Από ένα όπλο χαραγμένο με το όνομά τους δώρισε σε κάθε ηγέτη και ηγέτιδα κράτους μέλους του ΝΑΤΟ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν , ένα μήνυμα για την αμυντική θωράκιση της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με το Global Affairs Canada, ένα πιστόλι δωρήθηκε σε κάθε ηγέτη του ΝΑΤΟ μαζί με ένα κουτί με πραγματικά φυσίγγια.

«Όλα τα επίσημα δώρα χειρίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες καναδικούς νόμους, τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις κυβερνητικές πολιτικές» ανέφερε ο οργανισμός.

Πρόκειται για ένα πιστόλι που έχει χαραγμένο το όνομα του κάθε ηγέτη πάνω του και το έδωσε ως ενθύμιο στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC News, το πυροβόλο όπλο είναι ένα περίστροφο.

Το σημείωμα για τους ελέγχους

Ο Ερντογάν παρέδωσε επίσης σε κάθε ηγέτη ένα σημείωμα με το οποίο ήρε προσωπικά τους τουρκικούς ελέγχους εξαγωγών για το εν λόγω οπλικό σύστημα, κάτι το οποίο αποτελεί μια ασυνήθιστη κίνηση, όπως μετέδωσε το Turkiye Today.

Τα δώρα παρουσιάστηκαν στο περιθώριο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιήθηκε στις 7-8 Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας στην Άγκυρα, στην πρώτη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που φιλοξενείται από την Τουρκία από την Κωνσταντινούπολη το 2004.