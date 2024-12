Ο Ερντογάν απειλεί τη Δαμασκό και οι Τζιχαντιστές προελαύνουν στη Συρία

Στενά παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Συρία ο Τούρκος πρόεδρος, επιρρίπτοντας την ευθύνη για όσα συμβαίνουν στον Σύρο πρόεδρο ‘Ασαντ και εκφράζει την ελπίδα να συνεχιστεί προς τη Χομς και τη Δαμασκό η πορεία των Σύρων ανταρτών. Στο μεταξύ, ενώ συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες για την κατάσταση στο πεδίο των μαχών.

Στόχος στη Συρία είναι η Δαμασκός, δήλωσε ειδικότερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και εξέφρασε την ευχή να συνεχιστεί η πορεία των δυνάμεων της αντιπολίτευσης χωρίς περιπλοκές.

«Η Τουρκία παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις» στη Συρία τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος, επιρρίπτοντας την ευθύνη για όσα συμβαίνουν στον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, επειδή δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Τουρκίας να καθορίσου από κοινού το μέλλον της Συρίας.

Συγκεκριμένα, κατά την έξοδό του από την προσευχή της Παρασκευής, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Προς το παρόν, το Ιντλίμπ, η Χάμα και η Χομς, ο στόχος είναι φυσικά η Δαμασκός. Αυτή η πορεία της αντιπολίτευσης είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Την παρακολουθούμε τόσο από τις μυστικές υπηρεσίες όσο και από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Φυσικά, ευχόμαστε αυτή η πορεία στη Συρία να συνεχιστεί χωρίς περιπλοκές.

«Αν θυμάστε είχαμε απευθύνει μία έκκληση στον Άσαντ. Είπαμε έλα να συναντηθούμε, να καθορίσουμε μαζί το μέλλον της Συρίας. Δυστυχώς, δε λάβαμε θετική απάντηση από τον Άσαντ. Τώρα, μετά την Ιντλίμπ, και η Χομς είναι στα χέρια της αντιπολίτευσης και υπάρχει προέλαση προς τη Δαμασκό. Αυτές οι ταραχές που συνεχίζονται στην περιοχή δεν είναι κάτι που επιθυμούμε, η καρδιά μας δεν το θέλει αυτό».

Αναφερθείς στις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι την Πέμπτη, έλαβε ένα μήνυμα από τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, ο οποίος του ζήτησε να συναντηθεί μαζί του. «Κατά πάσα πιθανότητα θα συναντηθούμε. Όπως γνωρίζετε, ο Λίβανος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Τόσο στο Γκολάν όσο και στη Βηρυτό, τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί. Φυσικά, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ωστόσο, υπάρχει μια σοβαρή ανάγκη στην Αίγυπτο. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες, Θεού θέλοντος. Πρόκειται κυρίως για αιτήματα για βοήθεια σε είδος ή ακόμα και σε χρήμα. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε τη βοήθειά μας σε μια εποχή που όλος ο κόσμος σιωπά» δήλωσε ο Ερντογάν.

Τέλος, ζήτησε την εφαρμογή των αποφάσεων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για το Ισραήλ, τονίζοντας ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το θέσουμε προ των ευθυνών του.

«Μέχρι σήμερα το Ισραήλ έκανε αυτό που έκανε σε όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν εναντίον του, τη γλίτωνε. Αλλά η ανθρωπότητα δεν θα αφήσει το Ισραήλ ήσυχο για αυτά που έχει κάνει, για αυτές τις ωμότητες που έχει διαπράξει, και θα το θέσει προ των ευθυνών του. Όλα κράτη του κόσμου, πρέπει να ζητήσουμε να λογοδοτήσει το Ισραήλ για αυτές τις θηριωδίες, για αυτές τις γενοκτονίες του Ισραήλ. Με πρώτη τη χώρα μου, την Τουρκία, θα ζητήσουμε και εμείς αυτή τη λογοδοσία, πρέπει να τη ζητήσουμε» κατέληξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μετά την πτώση του Χαλεπίου και της Χάμα, οι δυνάμεις ομάδων ανταρτών, υπό την ηγεσία των τζιχαντιστών της Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) συνεχίζουν σχεδόν ανεμπόδιστα την προέλαση, μετά την αιφνίδια επίθεση που ξεκίνησαν πριν από περίπου 10 ημέρες, με τη Χομς να είναι η τρίτη μεγάλη πόλη της Συρίας που καταλαμβάνουν οι αντάρτες, σύμφωνα με αναφορές.

O αρχηγός της HTS, Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, δήλωσε ότι «στόχος» της επιχείρησης των ανταρτών είναι η ανατροπή του καθεστώτος του Σύρου προέδρου, Μπασάρ αλ Άσαντ, ενώ ο διοικητής των ανταρτών, Χασάν Αμπντούλ Γκάνι, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που προβλήθηκε την Παρασκευή (6/12), παρότρυνε τους ανώτατους αξιωματούχους του συριακού στρατού να λιποτακτήσουν.

‼️ The Syrian Army announced a general withdrawal from Homs City

Meanwhile, rebels have reportedly taken control of Salamiyah town, east of Homs city. pic.twitter.com/HaVsFKzOrS

— NEXTA (@nexta_tv) December 6, 2024