Ο επικεφαλής της NASA ανακοίνωσε σχέδιο για την κατασκευή σεληνιακού χωριού έως το 2035

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ένα χωριό στη Σελήνη μέσα σε στην επόμενη δεκαετία, το οποίο θα τροφοδοτείται από έναν πυρηνικό αντιδραστήρα από εμπορικούς εταίρους, ανταποκρινόμενοι στο πρόσφατο RFI της NASA, δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της NASA , Σον Ντάφι στο Διεθνές Αστροναυτικό Συνέδριο 2025 στο Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με ground.news, κατά τη διάρκεια της συζήτησης είπε: «Θα έχουμε διαρκή ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη. Όχι απλώς ένα φυλάκιο, αλλά ένα χωριό». Ήδη από τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους, η NASA θα εκτοξεύσει την αποστολή Artemis II, στέλνοντας τέσσερις αστροναύτες στο πρώτο ταξίδι προς τη Σελήνη εδώ και πάνω από 50 χρόνια.

Αν και η αποστολή Artemis II δεν θα προσεδαφιστεί, ο απώτερος στόχος της NASA είναι η δημιουργία μόνιμης βάσης στη Σελήνη. Η βάση αυτή πιθανότατα θα είναι πυρηνοκίνητη, θα μπορεί να στεγάζει αστροναύτες σε μόνιμη βάση και θα κατασκευαστεί από υλικά που βρίσκονται στην επιφάνεια της Σελήνης.

Το φετινό θέμα του συνεδρίου IAC ήταν «Βιώσιμο Διάστημα: Ανθεκτική Γη», το οποίο ο κ. Ντάφι ερμήνευσε ως το πώς η NASA μπορεί να διατηρήσει ζωή στο Διάστημα.

Ενώ οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών, καναδικών και ιαπωνικών υπηρεσιών μίλησαν για το πώς οι δορυφόροι τους βοηθούν την κλιματική έρευνα, η NASA εστίασε αποκλειστικά στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Εκτός από τα σχέδιά του για τη Σελήνη, ο κ. Ντάφι έκανε και τολμηρές δηλώσεις για τις αμερικανικές φιλοδοξίες στον Άρη.