Ο επικεφαλής της CENTCOM παρουσίασε στον Τραμπ σχέδια επίθεσης κατά του Ιράν

ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή ενημέρωσε την Πέμπτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις στρατιωτικές επιλογές απέναντι στο Ιράν, σε μια σπάνια επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, την ώρα που η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλες πηγές με άμεση γνώση της συνάντησης, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, παρουσίασε στον Τραμπ τις διαθέσιμες επιλογές για ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν. Σύμφωνα με ορισμένες από τις πηγές, παρόντα ήταν και άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, ενώ συζητήθηκαν και άλλα ζητήματα.

Η συνάντηση ακολούθησε προηγούμενη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο, την Τετάρτη, κατά την οποία οι ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Όπως έχει μεταδώσει η Wall Street Journal, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν προειδοποιήσει τις αραβικές χώρες του Κόλπου να προετοιμαστούν για μια σύντομη αλλά σφοδρή στρατιωτική εκστρατεία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Βανς έχει έρθει σε επαφή με έναν από τους ισχυρότερους σκληροπυρηνικούς παράγοντες του Ιράν, σε μια προσπάθεια επανέναρξης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

«Μπορεί να κάνουμε άλλη μία μικρή “Epic Fury”», είχε δηλώσει ο Τραμπ σε συγκέντρωση την περασμένη εβδομάδα, αναφερόμενος στην εκτεταμένη αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών της άνοιξης. «Ή θα συμφωνήσουν», είχε προσθέσει.

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι ο Κούπερ σπανίως ενημερώνει αυτοπροσώπως τον Αμερικανό πρόεδρο, γεγονός που ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επανεκκινήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η προηγούμενη συνάντησή του με τον Τραμπ πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, όταν οι δύο άνδρες συνομίλησαν με τον Χέγκσεθ και τον Κέιν μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Εκπρόσωποι του Πενταγώνου και της CENTCOM αρνήθηκαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα, επισημαίνει το αμερικανικό μέσο.

Το Πεντάγωνο έχει προετοιμάσει το έδαφος για μια νέα εκστρατεία βομβαρδισμών τις τελευταίες εβδομάδες, αποστέλλοντας στη Μέση Ανατολή πρόσθετα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυρομαχικά και εφόδια. Παράλληλα, έχει απομακρύνει μέρος του προσωπικού του από στρατιωτικές βάσεις που θεωρούνται ευάλωτες, προκειμένου να περιορίσει τον κίνδυνο για την ασφάλειά του, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Την ίδια ώρα, ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται στη διαδικασία μεταφοράς μιας επιπλέον συστοιχίας Patriot στο Ισραήλ, με στόχο την ενίσχυση της αντιπυραυλικής άμυνας της χώρας. Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται εν μέσω ανησυχιών για ελλείψεις σε αναχαιτιστικούς πυραύλους, τα αποθέματα των οποίων οι ΗΠΑ προσπαθούν να αναπληρώσουν με ταχείς ρυθμούς.