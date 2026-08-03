O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλεί για οικονομική ενίσχυση προς τους πυρόπληκτους

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), απευθύνει κάλεσμα προς τους πολίτες για την οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων, με στόχο την κάλυψη των άμεσων αναγκών των οικογενειών που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά μπορούν να καταθέτουν τις δωρεές τους:

– Στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα: EUROBANK

Δικαιούχος: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Αρ. Λογ/σμού: 0026.0240.30.0201205013

IBAN: GR2602602400000300201205013

Ένδειξη: «Πυρκαγιές»

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210

3609825 και 210 3611425.

-Με κλήση από σταθερό στο 19848 (χρέωση 1,95 ευρώ ανά κλήση, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

24% και τέλους σταθερής τηλεφωνίας 5%)

– Με κλήση από κινητό στο 19848 (χρέωση 2,05 ευρώ ανά κλήση, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

24% και τέλους κινητής τηλεφωνίας 10%).

– Με sms, γράφοντας «ΕΕΣ» και αποστολή στο 19848 (χρέωση 2,31 ευρώ ανά μήνυμα,

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 10% τέλη κινητής τηλεφωνίας). Δεν εφαρμόζεται το τέλος

συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 10%: α) στους συνδρομητές που είναι δικαιούχοι απαλλαγής από το

τέλος κινητής (ηλικίες 15-29 ετών) και β) στους χρήστες καρτοκινητής, καθώς έχει καταβληθεί τέλος

καρτοκινητής 10% κατά την ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου της σύνδεσής τους).

– Με τραπεζική κάρτα μέσω του site του Ε.Ε.Σ. www.redcross.gr εδώ:

https://donate.redcrossredcrescent.org/gr/donation/~%CE%B4%CF%8E%CF%81%CE%BF-

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