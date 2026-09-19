Ο εκλογικός στόχος Μητσοτάκη για τη Θεσσαλονίκη και οι βουλευτικές υποψηφιότητες

Toυ Βαγγέλη Πλάκα

Ως προσωπικό του στόχο έθεσε απο τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης την άνοδο των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ώστε να φθάσουν τουλάχιστον στο επίπεδο του εθνικού μέσου όρου του κόμματος. Στην Α’ περιφέρεια στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023 η ΝΔ είχε ποσοστό 35.28% έναντι του 40.56% πανελλαδικά ενώ στις ευρωεκλογές το τοπικό ποσοστό ήταν 24.33% έναντι 28.31% του εθνικού.

Με ατζέντα έργων επιχειρεί η ΝΔ να βελτιώσει τα ποσοστά της στη Θεσσαλονίκη αλλά και με ενίσχυση του ψηφοδελτίου της. Ο πρωθυπουργός, αν και επισήμως απέφυγε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση που τέθηκε στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, δεν αναμένεται να είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης και φαίνεται πως εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι η Β’ Θεσσαλονίκης ή οι Σέρρες μια απο τις τρεις εκλογικές περιφέρειες που θα επιλέξει για την υποψηφιότητά του.

Nέα προσθήκη στη λίστα της Α’ Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη, θα είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης απο το 2023 Γιώργος Φλωρίδης. Στο Μαξίμου με την υποψηφιότητα αυτή θέλησαν να εκφράσουν και στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης το άνοιγμα προς το κέντρο, που μεγάλο μέρος του στήριξε τη ΝΔ στις εκλογές του 2019 και το 2023. Ο κ. Φλωρίδης εκλέχθηκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1996, του 2000, του 2004, του 2007 και του 2009 και διετέλεσε μέλος των κυβερνήσεων Σημίτη σε διάφορες θέσεις από το 1998 ως το 2004. Η ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του προκάλεσε πάντως ποικίλες συζητήσεις στο χώρο της ΝΔ. Σε βουλευτές και στους υποψήφιους βουλευτές προκάλεσε προβληματισμό καθώς προστέθηκε άλλη μια ισχυρή υποψηφιότητα στη γαλάζια λίστα ενώ σε όσους βλέπουν αρνητικά ή με προβληματισμό τη συμμετοχή πολιτικών προερχόμενων από το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και τα γαλάζια ψηφοδέλτια, προκάλεσε γκρίνιες.

Η ΝΔ ωστόσο θα επιχειρήσει να ενισχύσει το ψηφοδέλτιο της και με υποψηφίους με χαρακτηριστικά κοντά στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της -και να αποτρέψει κατά το δυνατόν διαρροές προς τα δεξιά- και στο πλαίσιο αυτό έχει γίνει προσέγγιση για βουλευτική υποψηφιότητα με τον πρώην αρχηγό ΓΕΕΘΑ και υπουργό Άμυνας Φράγκο Φραγκούλη.

Το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη έχει πλέον επισήμως 6 μέλη της κυβέρνησης και ένα ακόμη αναμένεται να ενταχθεί σε αυτό, Πρόκειται για τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τους υφυπουργούς Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου, Μακεδονίας-Θράκης Κώστα Γκιουλέκα, Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη, Εργασίας Άννα Ευθυμίου και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Σε αυτούς αναμένεται να προστεθεί και ο υφυπουργός Υποδομών Νίκο Ταχιάος.

Επίσης έχουν ανακοινωθεί από καιρό οι υποψηφιότητες του συντονιστή του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη Γιάννη Παπαγεωργίου και του πρώην γενικού γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας Θανάση Τσιούρα. Επίσης, δεδομένη είναι η υποψηφιότητα της Αφροδίτης Νέστορα που επιβεβαιώθηκε και στην πρόσφατη συνάντησή της στο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό. Ο Δημήτρης Βενιέρης επιφυλάχθηκε να απαντήσει αν επιθυμεί νέα υποψηφιότητα στη σχετική νέα πρόταση που δέχθηκε. Υποψήφια θα είναι και η προερχόμενη από τα δυτικά, που η ΝΔ θέλει να ενισχυθεί, και η αντιδήμαρχος του δήμου Ελευθερίου-Κορδελιού-Ευόσμου Ασημίνα Καλού.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, η υποψηφιότητα του οποίου σίγουρα θα ήταν game changer για την Α’ Θεσσαλονίκης, φαίνεται πως οδεύει για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας καθώς το Μαξίμου βλέπει στο πρόσωπό του μια κατάλληλη επιλογή για την θέση του εκπροσώπου της ΝΔ κατά την προεκλογική περίοδο. Αν σε όλα αυτά τα ονόματα προστεθούν βεβαίως και οι τρεις ακόμη βουλευτές Στράτος Σιμόπουλος, Δημήτρης Κούβελας και Διαμαντής Γκολιδάκης δεν χρειάζονται περισσότερα για το συμπέρασμα πως η προεκλογική μάχη επομένως αναμένεται πολύ σκληρή.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 19-9-2026)