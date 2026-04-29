Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογικό αποξηραμένο βότανο λόγω σαλμονέλας

Στην απόσυρση βιολογικού αποξηραμένου βοτάνου, στο οποίο εντοπίστηκε σαλμονέλα, προχωρά ο ΕΦΕΤ .

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά αποξηραμένου βότανου σε σκόνη (Moringa), προέλευσης Αιγύπτου, στο οποίο ανιχνεύτηκε ο παθογόνος μικροοργανισμός Salmonella spp.

Πρόκειται για το προϊόν με ονομασία πώλησης «Bιολόγος Organic Moringa Powder Σκόνη ΜΟΡΙΝΓΚΑ» σε συσκευασία των 100g, το οποίο διακινείται από την επιχείρηση «ΒΙΟΛΟΓΟΣ».

Η ανάκληση αφορά τις παρτίδες 232509, 192511 και 112603.

Η εταιρεία έχει ήδη ανακαλέσει το προϊόν από την εσωτερική αγορά, και βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Στην ιστοσελίδα έχουν αναρτηθεί οδηγίες από την εταιρεία σχετικά με την επιστροφή του προϊόντος. Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.