Ο Δρίτσας ορκίστηκε βουλευτής: Πήρε την έδρα Τσίπρα – Αναμένεται να «μετακομίσει» προς Νέα Αριστερά

Βουλευτής ορκίστηκε ο Θοδωρής Δρίτσας , ο οποίος καταλαμβάνει την έδρα του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, που παραιτήθηκε την Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Δρίτσας θα προχωρήσει σε δήλωση ανεξαρτητοποίησης και θα «μετακομισει» στην Νέα Αριστερά.

Εφόσον υποβληθεί η δήλωση προσχώρησης του κ. Δρίτσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει με 25 βουλευτές.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς θα αυξήσει τη κοινοβουλευτική της δύναμή στους 12 βουλευτές και γίνεται πέμπτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή.