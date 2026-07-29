Ο Δούναβης αντιμέτωπος με την ξηρασία: Κλείνει πυρηνικός αντιδραστήρας στην Ουγγαρία – Αποκαλύφθηκαν λείψανα μαμούθ στη Βουλγαρία

Ο Δούναβης, ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης, βρίσκεται αντιμέτωπος με πρωτοφανή υποχώρηση της στάθμης των υδάτων του. Οι συνέπειες της παρατεταμένης ξηρασίας και των αλλεπάλληλων κυμάτων καύσωνα γίνονται πλέον αισθητές σε πολλαπλά επίπεδα, από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις μεταφορές μέχρι και την αποκάλυψη ευρημάτων που παρέμεναν κρυμμένα για χιλιάδες χρόνια.

Στην Ουγγαρία, η χαμηλή στάθμη του Δούναβη ανάγκασε τον πυρηνικό σταθμό του Πακς να θέσει εκτός λειτουργίας έναν από τους τέσσερις αντιδραστήρες του από το απόγευμα της Τετάρτης. Το ποτάμι αποτελεί τη βασική πηγή νερού για την ψύξη των εγκαταστάσεων και η σημαντική μείωση της στάθμης του δεν επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία της μονάδας.

Ο σταθμός, που διαθέτει τέσσερις αντιδραστήρες ρωσικής κατασκευής συνολικής ισχύος 2 γιγαβάτ, παράγει σχεδόν τη μισή ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται η Ουγγαρία. Ήδη από τη Δευτέρα είχε περιορίσει την παραγωγή άλλης μονάδας κατά 254 μεγαβάτ, ενώ με τη σημερινή διακοπή η συνολική παραγωγή του εργοστασίου εκτιμάται ότι θα περιοριστεί περίπου στο 60% της δυναμικότητάς του.

Οι ουγγρικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για περαιτέρω πτώση της στάθμης του ποταμού τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος Λάσλο Γκάιντος, έχουν ήδη τοποθετηθεί τέσσερις πλωτές εξέδρες με αντλίες και δύο πλωτοί γερανοί κοντά στον σταθμό, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή νερού για την ψύξη των αντιδραστήρων, εφόσον χρειαστεί.

Εναέρια άποψη που δείχνει αμμονησίδες να έχουν εμφανιστεί στα ρηχά νερά, ενώ φορτηγά ποταμόπλοια πλέουν στον ποταμό Δούναβη κοντά στο Νόβι Σαντ της Σερβίας. (Photo by Nenad MIHAJLOVIC / AFP)

Λείψανα ενός μαμούθ ανακαλύφθηκαν στον Δούναβη

Την ίδια στιγμή, όμως, η υποχώρηση των νερών έφερε στο φως ένα εντυπωσιακό εύρημα στη βόρεια Βουλγαρία. Κάτοικος του χωριού Ριάχοβο εντόπισε στην κοίτη του ποταμού λείψανα που πιστεύεται ότι ανήκουν σε μαμούθ, ειδοποιώντας τις αρμόδιες αρχές.

Ειδικοί του Περιφερειακού Ιστορικού Μουσείου της Ρούσε αναγνώρισαν μια κάτω γνάθο, δύο χαυλιόδοντες και ένα πλευρό, τα οποία θα μεταφερθούν σε εργαστήριο για να προσδιοριστούν με ακρίβεια η ηλικία και η προέλευσή τους. Όπως δήλωσε ο διευθυντής του μουσείου, Νικολάι Νένοφ, κάθε τέτοιο εύρημα έχει ιδιαίτερη επιστημονική αξία, ενώ εδώ και πολύ καιρό οι ειδικοί πίστευαν ότι πριν από χιλιάδες χρόνια η περιοχή αυτή ήταν ένας βάλτος.

Καύσωνες και ξηρασία οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής

Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν ακόμη μία υπενθύμιση ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι μια αφηρημένη ή μελλοντική απειλή. Η αύξηση της συχνότητας και της έντασης των καυσώνων, σε συνδυασμό με τις παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, μεταβάλλει την εικόνα των υδάτων, δοκιμάζοντας την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και τα φυσικά οικοσυστήματα. Ο Δούναβης, ένας ποταμός που για αιώνες υπήρξε πηγή ζωής και ανάπτυξης για εκατομμύρια ανθρώπους, μετατρέπεται σήμερα σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς δείκτες των επιπτώσεων που επιφέρει η συνεχώς μεταβαλλόμενη κλιματική πραγματικότητα.

Εναέρια λήψη που δείχνει σκάφη να πλέουν στα ρηχά νερά του ποταμού Δούναβη, στην Κοραμπία της νότιας Ρουμανίας.(Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)

Πηγή: Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ