Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέδωσε το πρώτο Urban Micro Forest της πόλης στη Β’ Δημοτική Κοινότητα

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης παρέδωσε σήμερα το πρώτο Urban Micro Forest της πόλης, στη συμβολή της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και της οδού Αγίων Πάντων, στη Β’ Κοινότητα.

Σε έκταση περίπου 1.100 τ.μ. δημιουργήθηκε ένα αστικό μικροδάσος με 3.250 φυτεύσεις, ανάμεσά τους 250 δέντρα, καθώς και θάμνοι, πόες και φυτικά είδη που επιλέχθηκαν για την ανθεκτικότητά τους και τη συμβολή τους στη βιοποικιλότητα.

Το έργο υλοποιήθηκε με δωρεά της L’Oréal Hellas Α.Ε, η οποία θα αναλάβει και τη συντήρηση του χώρου για τα πρώτα τρία χρόνια.

Ο κ. Αγγελούδης τόνισε ότι η ενίσχυση του πρασίνου στις γειτονιές παραμένει βασική προτεραιότητα του Δήμου. Ευχαρίστησε τη L’Oréal Hellas για τη χορηγία, καθώς και την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας και τα στελέχη της υπηρεσίας Πρασίνου για την υλοποίηση της παρέμβασης.

Όπως σημείωσε, στόχος του Δήμου είναι να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμος ανοιχτός χώρος για περισσότερο πράσινο στις γειτονιές, ενώ προανήγγειλε πως το επόμενο διάστημα παραδίδονται δύο ακόμη αναπλασμένοι χώροι, το ΠάρκοΤυρολόης και το Πάρκο των Μακεδονομάχων, στη Β’ Δ.Κ.