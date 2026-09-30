Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παραδίδει το αναπλασμένο Πάρκο Κρυονερίου

Το αναπλασμένο Πάρκο Κρυονερίου παραδίδει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στους κατοίκους της Τούμπας, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στις 12:00, ολοκληρώνοντας μια σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση ενός χώρου πρασίνου και αναψυχής της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας.

Σύμφωνα με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, η ανάπλαση του Πάρκου Κρυονερίου έρχεται να δώσει ξανά ζωή σε έναν χώρο που για χρόνια είχε μείνει χωρίς ουσιαστική φροντίδα και να τον αποδώσει αναβαθμισμένο και λειτουργικό στη γειτονιά και στους κατοίκους της.

Ο χώρος ανήκει στο Δασαρχείο και είχε διαμορφωθεί παλαιότερα ως χώρος αναψυχής, ωστόσο με την πάροδο των ετών είχε εγκαταλειφθεί και παρουσίαζε εικόνα σημαντικής υποβάθμισης.

Έπειτα από αίτημα της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας και κατοίκων της περιοχής, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στον χώρο από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη και κλιμάκιο Αντιδημάρχων και αποφασίστηκε η παρέμβαση του Δήμου με στόχο την αποκατάσταση και την επαναλειτουργία του πάρκου.

Ακολούθησε η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Δασαρχείο, η εκπόνηση της σχετικής μελέτης και η εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης μέσω τροποποίησης του προϋπολογισμού της υπηρεσίας Πρασίνου.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και το Πάρκο Κρυονερίου παραδίδεται πλέον αναπλασμένο στη Δ΄ Δημοτική Κοινότητα και στους κατοίκους της Τούμπας, ως ένας αναβαθμισμένος χώρος πρασίνου, αναψυχής και καθημερινής συνάντησης για τη γειτονιά.