O Δήμος Καλαμαριάς εκπαιδεύει παιδαγωγούς βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών για τα δικαιώματα του παιδιού στην πρώιμη ηλικία

Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Ακούγοντας τις φωνές του παιδιού: Δικαιώματα και σεβασμός στη μοναδικότητα από την πρώιμη παιδική ηλικία» διοργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς την Τετάρτη 22 Απριλίου 2025 στις 17:00.

Ο Δήμος Καλαμαριάς, συνεπής στη δέσμευσή του για την παροχή υψηλής ποιότητας προσχολική αγωγή, συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στην επιμόρφωση των παιδαγωγών και στην εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, και με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμαριάς, στο σεμινάριο θα συμμετάσχουν και παιδαγωγοί των παιδικών σταθμών του Δήμου Θέρμης, ενισχύοντας τον διαδημοτικό διάλογο και τη συνεργασία στον κρίσιμο αυτό τομέα.

Ο Δήμος Καλαμαριάς που σύμφωνα με τους επίσημους δείκτες για τους OTA κατατάσσεται στην κορυφή πανελλαδικά στον τομέα της προσχολικής αγωγής, συνεχίζει με συνέπεια να αναβαθμίζει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της πόλης.

Το σεμινάριο εστιάζει στην αναγνώριση και προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού μέσα από την καθημερινή παιδαγωγική πράξη.

Μέσα από σύγχρονες προσεγγίσεις και πρακτικά παραδείγματα, θα παρουσιαστούν τρόποι δημιουργίας συμπεριληπτικών περιβαλλόντων που σέβονται τις ανάγκες και τη «φωνή» κάθε παιδιού, ενώ θα αναδειχθούν πρακτικές που ενισχύουν τη συμμετοχή, την έκφραση και την ευημερία των παιδιών ήδη από την πρώιμη παιδική ηλικία.

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Ισαάκ Μ. Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στη διδασκαλία της γλώσσας, τη διγλωσσία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.

Για περισσότερες πληροφορίες: Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής Δήμου Καλαμαριάς 2313 314517.