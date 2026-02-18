Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στ. Αγγελούδης για την απώλεια του Αντώνη Μανιτάκη

«Τον δάσκαλο, φίλο και σημαντικό πολίτη της Θεσσαλονίκης» Αντώνη Μανιτάκη αποχαιρετά «με σεβασμό εκτίμηση και αγάπη» ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης εκφράζει τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος, ο οποίος, όπως επισημαίνει, συνέδεσε το όνομά του με τη νομική επιστήμη, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τη δημοκρατική σκέψη και τη δημόσια ευθύνη.

Προσθέτει ότι ο Αντώνης Μανιτάκης «υπηρέτησε για δεκαετίες τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαμορφώνοντας γενιές φοιτητών με καθαρότητα σκέψης και λόγου και βαθιά πίστη στους θεσμούς» και ότι «για εκείνον, το Σύνταγμα δεν ήταν ένα θεωρητικό πεδίο αλλά ο πυρήνας της δημοκρατικής μας συμβίωσης, η εγγύηση της ελευθερίας και της ισορροπίας του πολιτεύματος»

«Η Θεσσαλονίκη χάνει έναν άνθρωπο που τίμησε την πόλη της, που παρέμεινε σταθερά δεμένος με αυτήν και που συνέβαλε καθοριστικά στη φήμη και την ακτινοβολία του Πανεπιστημίου της», επισημαίνει ο κ. Αγγελούδης.

Δήλωση της οικογένειας

Η οικογένεια του Αντώνη Μανιτάκη εκφράζει ευχαριστίες για όσους τους συμπαραστέκονται αυτές τις δύσκολες στιγμές και γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την επιθυμία του, η αποτέφρωση θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.