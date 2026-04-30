Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στ. Αγγελούδης για πλατεία Εμπράρ, αποκαταστάσεις πεζοδρομίων, οθωμανικές κρήνες και σχολική στέγη

Σε μια λεπτομερή ανάλυση των πρόσφατων πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, γύρω από τα εμβληματικά έργα, τα θέματα του δημόσιου χώρου, τη σχολική στέγη αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητας, προχώρησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.

Μεταξύ άλλων ο κ. Αγγελούδης στάθηκε στη δημιουργία της πλατείας Ερνέστου Εμπράρ, που βρίσκεται επί της οδού Κασσάνδρου, ακριβώς πάνω από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο εγκρίθηκε η μελέτη του έργου και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η διαμόρφωση ώστε να λειτουργεί ως καθιστικός χώρος για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, με νέα παιδική χαρά και υπαίθριο πάρκινγκ. «Να δοθεί σε μία νέα πλατεία το όνομα ενός μεγάλου ανδρός που άφησε το αρχιτεκτονικό αποτύπωμα του στην πόλη», είπε ο κ.Αγγελούδης.

Επίσης, έκανε αναφορά στις ταυτόχρονες αποκαταστάσεις πεζοδρομίων, από εννέα συνεργεία, που είναι σε εξέλιξη σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. «’Αρχισαν και θα συνεχίζονται τα επόμενα τρία χρόνια οι αποκαταστάσεις των πεζοδρομίων ώστε να επαναφέρουμε το δημόσιο χώρο σε λειτουργική και βιώσιμη κατάσταση», σημείωσε.

Ο κ.Αγγελούδης ανακοίνωσε, δε, πως την επόμενη Πέμπτη, παρουσία και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, θα παραδοθούν πλήρως αποκατεστημένες τέσσερις ακόμη οθωμανικές κρήνες στην ‘Ανω Πόλη. Το προηγούμενο διάστημα έτρεξε νερό σε άλλες τέσσερις κρήνες με τον δήμαρχο να κάνει λόγο για «νέα τοπόσημα» στην περιοχή.

Αναφορικά με το μεγάλο έργο της «Γειτονιάς Παπάφη» που είναι σε εξέλιξη στην Τούμπα, εκεί όπου πριν από μερικά 24ωρα υποχώρησε το έδαφος, λόγω εργασιών εγκατάστασης οπτικών ινών από ιδιώτη εργολάβο, ο κ.Αγγελούδης ενημέρωσε τους δημοτικούς συμβούλους πως ζήτησε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας πραγματογνωμοσύνη και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου προκαταρκτική εξέταση για το θέμα.

Τέλος, έκανε εκτενή αναφορά στη σχολική στέγη και στην αντικατάσταση των λυόμενων σχολείων που τοποθετήθηκαν στην πόλη μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1978 για να καλύψουν πρόχειρες ανάγκες. «Το ζήτημα της σχολικής στέγης αποτελεί ζήτημα ευθύνης για τα παιδιά, τους γονείς και συνολικά στην πόλη. Τα λυόμενα κατασκευάστηκαν ως προσωρινή λύση και σχεδόν μισό αιώνα μετά εξακολουθούν να λειτουργούν», τόνισε ο κ.Αγγελούδης.

Πρόσθεσε για το ίδιο θέμα πως «πρέπει να δώσουμε στα παιδιά ασφαλή και σύγχρονα σχολεία. Είμαστε η πρώτη διοίκηση που άνοιξε αυτόν τον φάκελο και επιχειρεί να δώσει λύσεις, όχι στα λόγια αλλά με πράξεις. Βάζουμε τέλος σε μια κατάσταση που προσβάλει την έννοια της δημόσιας εκπαίδευσης και ξαφνικά εμφανίζεται για λόγους πολιτικής εκμετάλλευσης μία έντονη ευαισθησία, επιλεκτική, καθυστερημένη και αντιφατική».

ΑΠΕ-ΜΠΕ