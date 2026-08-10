Ο διευθυντής του «Συμβουλίου Ειρήνης» αποκαλύπτει την εξίσωση για τη Γάζα: Αφοπλισμός έναντι αποχώρησης

Ο Νικολάι Μλαντίνοφ, γενικός διευθυντής του «Συμβουλίου Ειρήνης», παρουσίασε ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Λωρίδας της Γάζας και τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, βασισμένο στην αρχή «βήμα προς βήμα», με πρόβλεψη για άμεση διακοπή της διαδικασίας σε περίπτωση που οποιαδήποτε πλευρά δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Κανάλι 12, ο Μλαντίνοφ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα υποχρεωθεί να αποσυρθεί πριν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα αφοπλισμού. Όπως εξήγησε, ο στρατός θα αποχωρεί σταδιακά από περιοχή σε περιοχή, μετά τη συλλογή και εξουδετέρωση των όπλων, καθώς και την εκκαθάριση των περιοχών από σήραγγες και εγκαταστάσεις στρατιωτικής παραγωγής.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την ανακοίνωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος απέρριψε το 15σημο σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» και τόνισε ότι ο ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.

Αφοπλισμός και διακυβέρνηση

Ο Μλαντίνοφ προσδιόρισε τρεις βασικούς άξονες του σχεδίου:

Τον πλήρη αφοπλισμό όλων των βαρέων και ελαφρών όπλων, καθώς και των όπλων των παλαιστινιακών οργανώσεων.

Τη μεταφορά της διοίκησης της Γάζας από τη Χαμάς σε εθνική επιτροπή υπό την εποπτεία του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης ασφαλείας για την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας.

Διευκρίνισε ότι από τη Χαμάς ζητείται όχι μόνο να παραδώσει τα όπλα της, αλλά και να εγκαταλείψει τη διοίκηση της Γάζας, το δίκτυο σηράγγων και τις στρατιωτικές υποδομές της. Τα όπλα που θα συγκεντρωθούν, πρόσθεσε, θα αποθηκευτούν και θα αχρηστευθούν οριστικά.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις θέσεις του εντός της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής», ξεκινώντας σταδιακή αποχώρηση προς τα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας, ανάλογα με την πρόοδο του αφοπλισμού.

Οι σήραγγες: Έργο δεκαετίας

Ο Μλαντίνοφ εκτίμησε ότι η καταστροφή του δικτύου των σηράγγων μπορεί να απαιτήσει περισσότερο από μία δεκαετία με τον σημερινό ρυθμό εργασιών, σημειώνοντας ωστόσο ότι η διαδικασία θα μπορούσε να επιταχυνθεί με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και εργολάβων.

Υπογράμμισε επίσης ότι η συνέχιση της εκπαίδευσης ή του επανεξοπλισμού των μελών της Χαμάς θα οδηγήσει σε αναστολή της διαδικασίας.

«Αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις οποιουδήποτε σταδίου, δεν θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ο μηχανισμός εφαρμογής θα τελεί υπό αμερικανική ηγεσία, με τη συμμετοχή διεθνούς δύναμης ασφαλείας και διαμεσολαβητών. Τόνισε ακόμη ότι το σχέδιο δεν βασίζεται στην εμπιστοσύνη μεταξύ των πλευρών, αλλά σε επιτόπια επαλήθευση πριν από την υλοποίηση κάθε βήματος.

Τέλος, προειδοποίησε ότι η αποτυχία εφαρμογής του σχεδίου θα μπορούσε να δώσει στη Χαμάς την ευκαιρία να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, ενώ ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον συνεχίζονται, παρά τις ισραηλινές επιφυλάξεις για ορισμένα σημεία της πρότασης.