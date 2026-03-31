Ο Χρ. Σταϊκούρας στα γραφεία του Thess INTEC στη Θεσσαλονίκη

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, επισκέφθηκε σήμερα τα γραφεία του Thess INTEC στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο, κ. Νίκο Ευθυμιάδη, και στελέχη του φορέα. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η πρόοδος υλοποίησης του έργου και η εξέλιξη των επόμενων σταδίων ανάπτυξης του τεχνολογικού πάρκου, το οποίο έχει πλέον περάσει στη φάση της υλοποίησης.

Σημειώνεται ότι, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση του Thess INTEC και να εκκινήσει το έργο, από το 2020, το Υπουργείο Οικονομικών – κατόπιν διαπραγματεύσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς – ανέκτησε την έκταση των 761 στρ. στην περιοχή Περαία του Δήμου Θερμαϊκού από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ και, στη συνέχεια, με τον Ν. 4690/2020, τη μεταβίβασε στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ, με ρητό όρο την αποκλειστική αξιοποίησή της για την ανάπτυξη τεχνολογικού πάρκου. Ακολούθως, συστάθηκε δικαίωμα επιφάνειας για 99 έτη υπέρ του Thess INTEC, εξασφαλίζοντας επενδυτική ασφάλεια και δυνατότητα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Παράλληλα, με νομοθετικές παρεμβάσεις το 2020, θεσπίστηκε πλαίσιο κινήτρων για την ενίσχυση της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών απαλλαγών για δωρεές προς το Thess INTEC, διευκολύνοντας την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί κρίσιμα βήματα για την ωρίμανση του έργου. Με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος εγκρίθηκε το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ενώ με την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης ολοκληρώθηκε η αδειοδοτική διαδικασία, διαμορφώνοντας ένα πλήρες και ασφαλές θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του αναγκαίου μελετητικού έργου. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης μεταξύ των πρώτων επενδυτών του εγχειρήματος, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη της ερευνητικής κοινότητας στη δυναμική του έργου. Ταυτόχρονα, έχει εκδηλωθεί ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί περαιτέρω με την πρόοδο υλοποίησης των βασικών υποδομών.

Συζητήθηκε, επίσης, το χρηματοδοτικό πλαίσιο του έργου, που υποστηρίζεται και με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την ανάπτυξη των βασικών υποδομών της πρώτης φάσης (οδικό δίκτυο, δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, διαμόρφωση και εξυγίανση του εδάφους), με την προοπτική το επενδυτικό σχήμα να ενισχυθεί περαιτέρω και από ιδιωτικά κεφάλαια.

Το Thess INTEC, ως το πρώτο τεχνολογικό πάρκο 4ης γενιάς στην Ελλάδα, αποτελεί εμβληματικό έργο που συμβάλλει στην προώθηση της καινοτομίας, στη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Η ανάπτυξή του αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του ρόλου της Θεσσαλονίκη ως περιφερειακού κόμβου τεχνολογίας και καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.